Consiglio comunale Trani, convocato per lunedi’ 15 ottobre 2018, alle 16.

Il Consiglio comunale di Trani torna a riunirsi lunedì 15 ottobre alle 16 in prima convocazione (seconda convocazione fissata per mercoledì 17 alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017;

2. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 794/2018 del tribunale di Trani;

3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 444/2018 del Consiglio di Stato;

4. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 359/2018 del TAR Puglia;

5. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 337/2018 del TAR Puglia;

6. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dal verbale di conciliazione n. 11/2018 sottoscritto innanzi al Giudice del Tribunale di Trani inerente il giudizio pendente r.g. 5246/2016.

7. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da atto di precetto inerente il decreto n. 295/2016 emesso dal TAR Puglia;

8. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo n. 24/2018 – r.g. 186/2018 emesso dal Giudice di Pace di Cerignola;

9. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 794/2018 del Tribunale di Trani;

10. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo n. 43/2018 – r.g. 1994/2017 emesso dal Giudice di Pace di Trani;

11. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 531/2018 del Tribunale di Trani;

12. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2028/2017 del Tribunale di Trani;

13. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 802/2018 del Tribunale di Trani;

14. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dall’atto di transazione sottoscritto inerente la sentenza nr. 1725/2017 emessa dal Tribunale di Trani;

15. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza nr. 42/2018 del Giudice di Pace di Trani.