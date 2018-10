Filcams Cgil Bat: la categoria dei lavoratori del commercio, turismo e servizi a congresso

“Chi tace ed abbassa la testa muore ogni volta che lo fa” (Giovanni Falcone). Giovedì 11 ottobre, ad Andria, presso “Tonnoconte”, si celebrerà il IV congresso della Filcams Cgil Bat, la categoria dei lavoratori del settore commercio, turismo e servizi. Dopo le assemblee di base nei comuni e nei luoghi di lavoro, si passa ora all’elezione dei delegati del Comitato direttivo e dell’Assemblea generale, del segretario generale e della segreteria della Filcams Cgil Bat.

I lavori si apriranno con la registrazione dei delegati e l’espletamento delle formalità previste dal regolamento. Dopo la relazione del segretario generale della Filcams Cgil Bat, Tina Prasti, sono previsti i saluti degli invitati, il dibattito e gli interventi di Barbara Neglia, segretario generale Filcams Cgil Puglia e Giuseppe Deleonardis, segretario generale Cgil Bat. Le conclusioni sono affidate a Francesca Mandato, segretario nazionale Filcams Cgil. Il congresso si concluderà con l’elezione delle cariche e degli organismi sindacali.

“Arriviamo a questo appuntamento con la democrazia con la serenità e la consapevolezza di chi in questi anni sa di non essersi mai risparmiato a favore dei lavoratori del settore dove, soprattutto in prossimità dei cambi di appalto, non si può abbassare la guardia perché è quello il momento in cui gli addetti sono maggiormente esposti a rischi. Insieme ai compagni di segreteria siamo stati presenti tanto nelle piazze al fianco dei lavoratori mobilitati quanto seduti ai tavoli di negoziazione istituzionale portando a casa importanti risultati, pur nella consapevolezza che c’è tanto da fare sempre. Per questo andiamo a testa alta diciamo come stanno le cose, perché crediamo davvero nelle parole del giudice Falcone e le applichiamo nel nostro operato quotidiano. Buon congresso a tutte e tutti!”, dichiara la segretaria generale, Tina Prasti.