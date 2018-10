Giornata diocesana del quotidiano "avvenire". Una comunicazione dell'ufficio diocesano comunicazioni sociali

Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie Ufficio diocesano comunicazioni sociali

Carissimi, domenica 14 ottobre 2018 in diocesi celebreremo la Giornata diocesana del quotidiano cattolico Avvenire. Si tratta di un appuntamento annuale di attenzione e sensibilizzazione verso questo strumento dalla valenza informativa e formativa, l’unico nel panorama dei quotidiani che legge la storia secondo i principi della dottrina sociale della chiesa e i fondamenti etici di ispirazione cristiana.

Sarebbe opportuno parlarne nei gruppi parrocchiali e farne un accenno anche nell’omelia: molti cattolici – non c’è bisogno di statistiche per attestarlo – non conoscono Avvenire.

L’edizione del giorno conterrà una pagina tutta dedicata alla vita diocesana.

Sempre domenica 14 ottobre, un congruo numero di copie quest’anno saranno consegnate alle parrocchie di Bisceglie per una sensibilizzazione più capillare.

Mi permetto di porgervi una intenzione di preghiera da aggiungere a quelle previste dalla liturgica.

Colgo l’occasione per salutare di cuore tutti voi.

Diac. Riccardo Losappio Direttore

Intenzione per la Preghiera dei fedeli

Perché tutti i fedeli sentano l’esigenza di formarsi e informarsi attraverso l’utilizzo degli strumenti della comunicazione sociale, tra cui il nostro quotidiano cattolico “Avvenire”, di collaudata fedeltà alla visione cristiana di Dio, dell’uomo, della storia e del mondo.

PREGHIAMO