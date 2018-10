Chiusura Castello Svevo per sette domeniche, Forza Italia Trani esprime preoccupazione.

Si apprende con preoccupazione della notizia della chiusura del Castello di Trani per sette domeniche a causa di non meglio precisati problemi tecnico organizzativi. Nel Paese che ha insegnato al mondo cosa sia l’arte e la cultura non è possibile che siano proprio l’arte e la cultura a pagare un conto sempre troppo alto.

Si invita, pertanto, l’amministrazione comunale a muoversi in ogni direzione per far sentire la voce dei Tranesi che rappresenta sino al Ministero competente.

Per conto nostro, come Forza Italia, ci muoveremo al contempo in ogni direzione attivandoci sia in sede comunale, dove prontamente il Capogruppo al Consiglio Comunale, Pasquale De Toma, sta già operando con il supporto del vice responsabile regionale alla Cultura di Forza Italia, Luca Volpe, sia in quella Provinciale e Regionale, sia coinvolgendo i nostri rappresentanti in Parlamento per offrire soluzioni a questa incresciosa situazione.

Pervengano, inoltre, notizie in merito a presunte carenze di personale. È chiaro che esprimiamo vicinanza ai lavoratori della struttura che, ovviamente, non possono sopperire alle mancanze “tecnico organizzative”, appunto, del Ministero competente.

Alfonso Mangione Segretario Forza Italia Trani