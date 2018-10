Prorogati gli infermieri con contratto in scadenza il 31 ottobre

Gli infermieri con contratto a tempo determinato in scadenza il 31 ottobre sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2018. "La Regione Puglia ha valutato positivamente la nostra richiesta - dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt -e per salvaguardare I livelli di assistenza ha dato seguito alla nostra richiesta di proroga'. La Direzione Generale della Asl Bt ribadisce che saranno portate avanti tutte le procedure avviate di stabilizzazione e di assunzione a tempo indeterminato dalla graduatoria Asl Ba, cosi come da programmi già annunciati e condivisi con le organizzazioni sindacali.