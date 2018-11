I limiti sono solo negli occhi di chi guarda .

Se ami il calcio e vuoi misurarti andando "OLTRE", domenica 11 Novembre , dalle ore 17, presso il Palacarrassi, in Via Filippo Turati a Bari con Ingresso Libero, non puoi mancare!

Potrai effettuare una prova gratuita di calcio in carrozzina, e scoprire il brivido del dribbling e del gol !

A seguire alle 17.00 non puoi perderti il ritorno dell' amichevole ufficiale tra la OLTRE SPORT Powerchair Football Puglia VS la Power Albatros Basilicata

Il grande calcio è solo su OLTRE SPORT.