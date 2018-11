Venerdì prossimo, 9 novembre, parte a Trani il percorso formativo ‘Diventare famiglie terapeutiche’. In sette appuntamenti, che si terranno il venerdì pomeriggio, fino a fine gennaio, coppie e single saranno accompagnati alla scoperta dell’affido familiare con cui potranno impegnarsi, in modo concreto, per minori in condizioni di fragilità.

Il percorso formativo è propedeutico all’implementazione della Comunità Melampo, comunità di pronta accoglienza per minori, che si trova a Trani ed è gestita dalla Comunità Oasi2 San Francesco Onlus. La comunità accoglierà minori, da 0 a 12 anni, vittime di violenza, abusi ed eventi traumatici, anche con problemi connessi alla depressione precoce. I minori, inviati dal Tribunale per i Minorenni, dai servizi sociali o dalle forze dell’ordine, troveranno nella Comunità Melampo servizi di pronta accoglienza e un’équipe multidisciplinare composta da educatori, assistenti sociali, psicologi e operatori socio-sanitari.

Accanto al lavoro di équipe, il perno del progetto Melampo è l’attivazione di un gruppo di famiglie accoglienti che, in forma sperimentale e innovativa, realizzeranno l’affido familiare. Saranno, dunque, “famiglie terapeutiche”, in quanto capaci di garantire cura per il minore ma, soprattutto, di generare un cambiamento nelle sue condizioni generali di benessere.

Il percorso di formazione, destinato a coppie, sposate o non sposate, con figli o senza figli, nuclei monoparentali o single, nasce proprio per preparare le famiglie all’affido. Durante il percorso formativo si alterneranno testimonianze di educatori, pedagogisti, assistenti sociali, avvocati, psicoterapeuti e neuropsichiatri, oltreché esperienze dirette di famiglie affidatarie.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 9 novembre, alle 17.30, a Villa Nappi, in via Padre Annibale di Francia, 162/164, a Trani. Interverranno Gianpietro Losapio, presidente della Comunità Oasi2 San Francesco Onlus, Debora Ciliento e Roberta Rigante, rispettivamente assessori al welfare dei comuni di Trani e Bisceglie, e Ludovico Abbaticchio, garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia.

Per partecipare al corso di formazione, per visionare il programma completo e per le iscrizioni al percorso formativo, è possibile consultare il sito www.oasi2.it.