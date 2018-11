Progetto scienza e salute: un approccio panico al Liceo Vecchi di Trani

A partire dal 26 ottobre 2018, fino al 30 novembre 2018, la classe 4^ CS (indirizzo Scienze Applicate) del LICEO SCIENTIFICO STATALE V. VECCHI è impegnata nel progetto PON – FSE - 3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il modulo proposto dal VECCHI e autorizzato dall’autorità di gestione del MIUR s’intitola: SCIENZA E SALUTE: UN APPROCCIO PANICO.

Il progetto, ispirato al tema LA SALUTE DISUGUALE della dodicesima edizione del FESTIVAL DELL'ECONOMIA, tenutosi a Trento dal 01 al 04 giugno 2017, cui il LICEO SCIENTIFICO V. VECCHI ha partecipato attivamente, si propone, mediante un percorso di Alternanza Scuola/lavoro che prevede stage pratici presso due realtà scientifico-farmaceutiche, ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL e FARMALABOR SRL, autentiche eccellenze nel territorio del nord-barese, di coinvolgere gli studenti interessati in un approccio globale e olistico al tema della salute e della ricerca scientifica in ambito medico-farmaceutico.

Il Progetto, che mira essenzialmente alla promozione dello spirito di iniziativa e della cultura di impresa, intende sensibilizzare gli studenti, ma anche l'intera comunità scolastica, sui risultati che la ricerca di base in campo bio-medico può produrre, favorendo la qualità della vita. In particolare l'obiettivo è considerare il binomio salute e scienza come un'opportunità sociale, culturale ed economica, un’opportunità concreta, stimolante e potenzialmente remunerativa sia per l’individuo che per la società.

Il progetto si struttura in tre sezioni:

1) formazione sulla normativa in materia con particolare riguardo alla sicurezza nei laboratori e nei centri di ricerca sperimentale;

2) formazione teorica sullo studio e la progettazione di prodotti e processi innovativi nell'ambito dell'industria galenica farmaceutica; formazione teorica sulla protonterapia;

3) stage pratico presso le due aziende partner.

Durante lo stage gli studenti saranno affiancati a professionisti nei laboratori di ricerca e sviluppo e avranno la possibilità di contestualizzare le proprie conoscenze teoriche, sviluppando una full immersion nel settore bio-medico e aumentando la propria consapevolezza professionale.

Nei mesi di febbraio e marzo 2019 si svolgerà la seconda annualità di tale percorso, con il coinvolgimento di altre classi del LICEO SCIENTIFICO STATALE V. VECCHI.

