Scossa di terremoto avvertita a Trani. Sisma 3.5. Tanta paura, senza danni.

Una scossa di terremoto alle 13:35 circa, è stata avvertita in Puglia, in particolare nei comuni limitrofi della provincia di Bari e BAT. Secondo i primi dati dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo provvisoria è tra il 3.5 e il 3.9. Sono diverse le persone che sono scese in strada, tante le chiamate alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Sui social, nei comuni vicini all'epicentro (Altamura - Gravina), i cittadini parlano di aver udito "un boato". Al momento non si registrano feriti o danni.