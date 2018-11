Facevano razzia di merce nelle aree di servizio. Identificati i responsabili.

La Polizia di Stato, compartimento polizia stradale per la Puglia comunica che: “al termine di laboriose indagini svolte da personale dell’unita’ di polizia giudiziaria della sottosezione polizia stradale di Trani, sotto il coordinamento della squadra di P.G. del compartimento polizia stradale di Bari, quest’ultimo diretto dal dirigente superiore della polizia di Stato dr. L. Speranza, venivano denunciate in stato di liberta’ n. n. 7 persone maggiorenni e n. 2 minorenni, tutte di origini bitontine, ritenute responsabili, in concorso tra loro di furto aggravato verificatosi in data 4 novembre 2018 presso diverse aree di servizio dislocate sulla tratta autostradale Bari – Napoli .

i soggetti denunciati – che avevano in uso un veicolo renault traffic – preso in noleggio a Bitonto - si erano recati a Nola per assistere all’incontro di calcio Nola – Bitonto e durante il tragitto – ogni qualvolta che si fermavano presso le aree di servizio presenti sulla tratta, facevano razzia di merce varia ( prodotti alimentari – dolciumi – peluches) senza pagarla.

Grazie al capillare servizio di verifica delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza ubicate all’interno delle aree di servizio, il personale di polizia riusciva ad identificare tutti i responsabili e a deferire presso la competente procura della repubblica del tribunale ordinario le persone maggiorenni mentre i minori sono stati denunciati presso quella del tribunale per i minorenni.

Tutti i 9 soggetti sono stati destinatari anche del Daspo emesso dal questore di Bari”.