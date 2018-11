Concerto del Trio Donatello a Trani

A chiudere il ciclo dei Tre Concerti d'Autunno all'Auditorium San Luigi di Trani è il Trio Donatello, composto da Luisa Sello al flauto, Marco Dalsass al violoncello, e Aurora Sabia al pianoforte. Il trio si esibirà sabato 17 novembre alle 20:30 con musiche di Haydn, Rossini, Kuhlau e Ponchielli.

L'evento è a cura dell'Associazione Auditorium in collaborazione con Palazzo delle Arti "Beltrani", European Arts Academy Aldo Ciccolini e l'Associazione Sarro.

Biglietti in vendita al botteghino dell’Auditorium San Luigi:

12,00 euro

10,00 euro

2,00 euro per gli studenti

Programma

FRANZ JOSEPH HAYDN: TRIO IN RE MAGGIORE

(Allegro, Andantino piuttosto allegretto, vivace assai)

GIOACCHINO ROSSINI: 'UNE LARME' Tema e variazioni per cello e piano

AMILCARE PONCHIELLI: Fantasia sulla ‘GIOCONDA’

Elaborata per flauto e pianoforte da Luigi Hugues

GIOACCHINO ROSSINI: ‘UNA VOCE POCO FA’ Cavatina dal Barbiere di Siviglia

Elaborata per flauto e pianoforte da Jean Tulou

FRIEDRICH KUHLAU: Trio in sol maggiore op. 119

(Allegro moderato, Adagio patetico, Rondo)

Luisa Sello, flauto, definita dal New York Concert Review ‘lovely mix of extroverted passion and genuine tenderness, with excellent breath control, brilliant technical rendering, engaging intensity, sonorous range and abundance of charm’, suona in tutto il mondo ed è artista scelta dal Ministero Italiano dei Beni Culturali per rappresentare la musica italiana. Nel suo curriculum figurano i nomi di Riccardo Muti, Trevor Pinnock, Alirio Diaz, Wiener Symphoniker, Carnegie Hall, Juilliard School, Philippe Entremont, Thailand Symphony Orchestra, Teatro alla Scala di Milano, Salvatore Sciarrino, Bruno Canino. Allieva di Raymond Guiot a Parigi e di Severino Gazzelloni all’Accademia Chigiana di Siena, con studi accademici in Flauto e in Lingue e Letterature Moderne (Laurea e PhD), è titolare della cattedra di flauto al Conservatorio di Trieste e professore ospite all’Università di Vienna. Artista testimonial della Miyazawa Flute, incide per Stradivarius e Millennium di Pechino.



Marco Dalsass giovanissimo vince numerosi concorsi (Vittorio Veneto, Corsico, Torino, Biella, Sasso Marconi, Palermo e Latina) e dopo aver conseguito il diploma con il massimo dei voti al Conservatorio di Castelfranco Veneto con E. Egano, si perfeziona con A. Janigro, M. Brunello e M. Flaksman. Ha frequentato il corso quadriennale presso l’Accademia Stauffer di Cremona con R. Filippini e il perfezionamento con A. Meneses presso l’Accademia Internazionale di Musica di Biella ottenendo il diploma di eccellenza. Ha suonato in Brasile, Europa, USA, Canada, Giappone, Cina, Thailandia, Corea, Malesia, Paesi Arabi, partecipando in particolare al Festival di Salisburgo, Salle Pleyel di Parigi, Avery Fisher Hall (Lincoln Center) di New York, Ravinia Festival di Chicago, Tanglewood – Boston, Teatro Teresa Carreno di Caracas, Scala di Milano. L’interesse per il repertorio solistico con orchestra (Schostakovic, Tchaikowsky, Haydn, Hindemith e Beethoven – Triplo Concerto con l’Orchestra Filarmonica di Zagabria), lo ha portato a ricevere il plauso della critica nazionale. Ha collaborato in qualità di primo violoncello con l’Orchestra del Teatro Comunale di Treviso, l’Orchestra Italiana d’Archi diretta da Mario Brunello e con l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Da alcuni anni si dedica al repertorio barocco con strumenti originali come solista e continuista collaborando con “I Sonatori della Gioiosa Marca”, “La Corte Sveva” e “NovArtBaroqueEnsemble” di cui è socio fondatore.



Aurora Sabia, diplomatasi al Conservatorio di Trieste con la Prof.ssa Trevisan, si è perfezionata con G. Nador, S. Young, J. Von Vintschger, J. Kropfitsch, P. Lassmann, P. Bordoni, S. Gadjiev, K. Eickhorst, B. Lupo, K. Barth, A. Léger, R. Clini. Vincitrice del premio Fondazione Ananian, ha seguito gli studi di alto perfezionamento pianistico con il M° A. Delle Vigne presso la Schola Cantorum di Parigi. Ha poi lavorato come pianista accompagnatore in Francia, presso il “Conservatoire Régional” di Rennes e in Turchia, presso la “Yaşar University” di Smirne. Svolge attività concertistica, sia come solista sia in qualità di camerista.