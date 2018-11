Telling the truth e giornalismo per dare dignità ai fatti

Un altro incontro di aggiornamento con crediti formativi per giornalisti ed operatori culturali presso la biblioteca dell’Istituto di Scienza Religiose di Trani, organizzato dall ‘ Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazaret. Martedì prossimo 20 novembre dalle ore 18 Renato Piccoli parlerà su: “Verità e realtà per un’opinione pubblica consapevole”. Il giornalista, Tgr Rai Puglia - redattore Rai - Radiotelevisione Italiana, è conduttore del programma televisivo quotidiano Buongiorno Regione su Rai3, e ha collaborato, tra l’altro, Rai Sat Extra, e con il programma A Sua Immagine su Rai 1.

L’evento è basato su una tematica professionale di fortissima attualità: la missione principale di un giornalista è sempre quella di trovare la verità, indipendentemente dal fatto o le dichiarazioni contestate dagli avversari di un sindaco, di un presidente siano o meno contestate. Il problema è che non è sempre così facile. I giornalisti esperti lavorano su scadenze ravvicinate, non hanno sempre abbastanza tempo per controllare ogni affermazione, specialmente se si tratta di una domanda che non è facilmente risolvibile con una rapida ricerca su Google. È una questione di filosofi o sociologi della comunicazione che non ha secoli, uno che non rischia di essere risolto da un giornalista che lancia una notizia di 700 parole con una scadenza di 30 minuti.

L’evento sarà moderato da Giuseppe Faretra, giornalista, componente della redazione di In Comunione e membro dell’Ufficio Cultura e comunicazione sociale dell’Arcidiocesi di Trani.