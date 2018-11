L’associazione Time Aut di Trani organizza un dibattito - Viviamo insieme l'autismo

Alla luce delle difficoltà che le famiglie di soggetti nello spettro autistico incontrano, dal momento della diagnosi fino all'inserimento nella vita sociale e pensando al "Dopo di Noi", l’associazione Time Aut di Trani ha ritenuto necessario costituire un'associazione, allo scopo di fare rete.

Il 18 novembre 2018, alle ore 19,00, presso l'Auditorium san Luigi, ci sarà una serata di presentazione dell'Associazione alla cittadinanza, che sarà anche l'occasione per affrontare un dibattito sull'autismo, declinato in tutti gli ambienti in cui viene a contatto, dal titolo "Viviamo insieme l'autismo", in cui vari professionisti esporranno il contributo che la propria figura professionale può apportare sinergicamente alla tematica dell'autismo che è pervasivo, ma necessita di formazione e tempo: il tempo per i genitori di metabolizzare una diagnosi di autismo, il tempo per una persona autistica per assimilare competenze che per altri avviene in maniera naturale... da qui il nome della nostra associazione.

Interverranno: Amedo Bottaro sindaco di Trani e Debora Ciliento assessore ai Servizi sociali per I saluti istituzionali. Seguiranno: Alessandra Tranchino psicologa ludausilioteca del centro Jobel, Gabriella Catacchio dirigente scolastico, Mario Damiani neurologo infantile, Rosa Pansini consulente ABA, Liliana Bruni Responsabile TMA Barletta (terapia Multisistemica in acqua), Giusppe Tulipani garante dei diritti delle persone con disabilità Regione Puglia.

L'incontro è rivolto a famiglie, addetti ai lavori e chiunque voglia interessarsi al tema dell'autismo.

Info: cell. 3494920964, TIME-AUT-ODV@GMAIL.COM, Fb TIME.AUT-ODV