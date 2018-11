Eventi biblioteca G. Bovio Trani, 20, 23 e 24 novembre.

Incontro tematico su CITTADINI DIGITALI: COSA SAPERE E COSA ASPETTARSI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Martedì 20 novembre 2018, ore 18.00

L'Assessorato alle Culture del Comune di Trani, in collaborazione con il Rotary Club Trani, organizza il convegno sul tema CITTADINI DIGITALI: COSA SAPERE E COSA ASPETTARSI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Ne parlerà l'avv. Enrico Belisario, autorevole esperto del settore, autore di numerosi libri e pubblicazioni in materia di Agenda Digitale Nazionale e consulente di Amministrazioni Centrali e Locali.

L'incontro ha carattere formativo per gli operatori della PA ed informativo per la cittadinanza. Al termine è prevista una discussione con i partecipanti.

Incontro tematico su ECHI TERRENI NEL PARADISO DI DANTE

Venerdì 23 novembre 2018, ore 17.30

L’Assessorato alle Culture della Città di Trani, in collaborazione con il Comitato di Trani della Società Dante Alighieri, è lieto di ospitare la lectio magistralis del prof. Luca Serianni dal titolo ECHI TERRENI NEL PARADISO DI DANTE.

Serianni è considerato uno dei più attendibili e influenti studiosi della lingua italiana. Socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia Nazionale dei Lincei, nonché direttore delle riviste Studi linguistici italiani e Studi di lessicografia italiana, nel 2010 è stato nominato vicepresidente della Società Dante Alighieri. È anche curatore dell’opera in volumi Storia della lingua italiana per immagini. Nel 2017 è stato nominato consulente del Ministero dell'istruzione per l’apprendimento della lingua italiana.

Introduce e coordina Vito Santoro, presidente del Comitato di Trani della Società Dante Alighieri.

Inoltre Luca Serianni, sabato 24 alle ore 10.00, incontrerà gli studenti dei Licei tranesi presso l’Auditorium del Liceo Scienfico “Valdemaro Vecchi”, conversando a proposito della prova di italiano scritto nell’esame di maturità.

Incontro tematico su DONNE…PER LE DONNE. INDIETRO NON SI TORNA

Sabato 24 novembre 2018, ore 17.30

L’Assessorato alle Culture della Città di Trani, in collaborazione con la F.I.D.A.P.A. - sezione di Trani, il C.A.V., Centro anti violenza e la Cooperativa promozione sociale e solidarietà, è lieto di presentare l’incontro dal tema DONNE…PER LE DONNE. INDIETRO NON SI TORNA.

I relatori saranno: Marina Chiddo, giudice del Tribunale di Trani, Marina Nenna, avvocata del C.A.V. e della Cooperativa promozione sociale e solidarietà. Modera Lella Ruccia, vice presidente Commissione pari opportunità Regione Puglia.

Il 25 novembre è la giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro la donna. La F.I.D.A.P.A. di Trani, insieme al Centro anti violenza e alla Cooperativa promozione sociale e solidarietà, vuole dare voce alle donne che subiscono ogni tipo di abuso fisico e psicologico mettendole a conoscenza dei mezzi giuridici e delle professionalità utili per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne e denunciare ogni forma di violenza che si possa verificare sia all’interno della famiglia che nel lavoro e nella vita sociale. Occorre coraggio, tenacia e forza. I diritti delle donne appartengono a tutti, uomini inclusi.