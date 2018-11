Quasi 7 tonnellate di cibo donato: A Trani 2206 kg Trani. Il successo della raccolta alimentare dell’associazione orizzonti

Secondo miglior risultato di sempre per la Raccolta Alimentare promossa lo scorso 20 ottobre dalla onlus tranese che ha visto protagonisti 6 Comuni nelle province Bat e Bari, sfiorando le 7 tonnellate di prodotti donati. «Grazie a chi anche per un attimo ha avuto un pensiero per il prossimo – dice il presidente di Orizzonti Angelo Guarriello»

Sfiora le 7 tonnellate di merce donata il consuntivo della Raccolta Alimentare “Il Cibo del Sorriso” che ha visto protagonista lo scorso 20 ottobre l’Associazione Orizzonti in 6 Comuni delle province di Bat e Bari: nei supermercati Dok, A&O e Famila di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia e Trani il dato definitivo della grande giornata di solidarietà promossa dalla onlus tranese parla di 6.839 kg di prodotti non deperibili recuperati e donati alle famiglie bisognose del territorio grazie alla generosità dei numerosissimi partecipanti che hanno donato uno o più prodotti all’uscita dai supermercati.

Trani si è confermata Città da record con 2.206 kg di merce donata, seguita da Andria (1.731 kg.), Barletta (1.442 kg.) e Corato, con 927 kg.

La Raccolta Alimentare dello scorso ottobre segna il secondo risultato migliore di sempre per l’Associazione Orizzonti che nello scorso mese di aprile aveva totalizzato il record di 6.928 kg. di prodotti donati.

«La solidarietà – spiega il presidente dell’Associazione Orizzonti Angelo Guarriello – è un gesto abituale per un numero sempre maggiore di persone, che si immedesimano nell’altro, ascoltano il grido silenzioso di sofferenza e di conseguenza agiscono. Le sempre più nebulose statistiche non possono far restare indifferenti di fronte ad una vera e propria piaga sociale che spesso cammina nell’indifferenza di chi dovrebbe contrastarla. L’associazionismo e l’operato di tante realtà territoriali come la nostra cercano pur con grandi sacrifici di farsi carico di un problema, quello della povertà, che dilaga nelle nostre città e che coinvolge sempre più persone e famiglie. A nome di tutti i volontari che sono scesi in campo e che ogni giorno ci sostengono con il loro prezioso tempo il più grande grazie a chi anche se per un attimo ha avuto un pensiero concreto per il prossimo».

1731 kg Andria; 1422 kg Barletta; 295 kg Bisceglie; 927 kg Corato; 258 kg; Ruvo 2206 kg Trani.