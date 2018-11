"In Puglia la bellezza è legge". Mercoledì 21 presentazione della Legge Regionale sulla Bellezza

Sarà presentata a Trani, presso la biblioteca comunale "G. Bovio", in piazzetta San Francesco 1, la Legge Regionale sulla Bellezza. Un incontro fortemente voluto dal consigliere regionale Sabino Zinni per parlare di un disegno di legge già salutato come uno dei più interessanti e innovativi di questa legislatura, destinato a cambiare, negli anni a venire, il volto della Regione.

"Sono sempre stato convinto, come il Principe Miškin in Dostoevskij, che la bellezza salverà il mondo" spiega Zinni. "Questa legge si occupa della parte di mondo più vicina a noi, e viste le novità che introduce, e la sua complessità, ho sentito come un dovere il provare a parlarne con i cittadini e con le categorie che interessa".

"Sono anche sempre stato convinto" continua il Consigliere "del valore delle cose fatte con cognizione di causa. Questa legge è stata scritta da un comitato tecnico-scientifico composto da accademici, giuristi, antropologi, economisti, esperti d'arte e architetti, e permetterà alla nostra Regione di essere apripista per tutte le altre su un argomento tanto sensibile".

7 titoli, 23 articoli, un preambolo con le parole del giornalista Peppino Impastato e un Manifesto che condensa i valori su cui si basa, spiegando i cardini della proposta: questa la legge sulla Bellezza. Si tratta di una legge che permetterà di implementare un nuovo paradigma urbano, caratterizzato da una organizzazione fondata su tre R (Recupero, Rigenerazione e Riuso). Un atto che permetterà di tutelare normativamente un vero e proprio diritto alla bellezza delle città.

Durante la serata, oltre al Consigliere Zinni, interverrà l'Assessore Regionale all'Urbanistica Alfonso Pisicchio che la legge l'ha voluta. Ancora, il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, l'Assessore alle Culture Felice Di Lernia, il Consigliere Regionale Domenico Santorsola e il Consigliere Comunale Diego di Tondo.

L'appuntamento è alle ore 19:00. L'ingresso è libero.