Il Comune di Trani è risultato destinatario di un finanziamento di sei milioni e mezzo di euro per effettuare il completamento degli interventi di messa in sicurezza di emergenza della discarica di contrada Puro Vecchio. Il sindaco, Amedeo Bottaro, ha ufficializzato in conferenza stampa la concessione delle somme, rientrate nell’ambito del Por Puglia 2014-2020 finalizzato ad agevolare e sostenere la bonifica, la messa in sicurezza e il recupero di aree inquinate e degradate.

Il progetto presentato dal Comune di Trani, figlio delle determinazioni contenute nell’ordinanza di chiusura della discarica firmata dal sindaco il 23 settembre del 2016, è risultato tra quelli col punteggio più alto.

Gli interventi previsti dal finanziamento riguardano idonee misure di sicurezza ed emergenza volte al contenimento dell’inquinamento, con particolare riferimento all’immediata copertura del lotto numero 3, in modo tale da non permettere l’infiltrazione di possibili piogge e l’incremento del percolato.

E’ questo un aspetto assolutamente primario dell’intervento: porre in essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare ed annullare l’immissione di percolato nelle matrici ambientali esterne al bacino della discarica.

In questa prospettiva, il sindaco, oltre a ribadire l’assoluta volontà di mantener chiusa la discarica, ha anticipato l’intenzione di garantire al Comune di Trani investimenti per un importo complessivo di 13 milioni di euro per l’impiantistica e, nel caso specifico, per la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato.