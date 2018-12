Strane Circostanze, il videoclip del brano di Antonio Bucci è online

Dopo un anno dall'uscita del disco, tra presentazioni e vari eventi, Antonio Bucci pubblica il suo nuovo lavoro: la clip del brano Strane Circostanze, canzone che da anche il nome all'album. Un clima a tratti cupo ma con sfumature ironiche e scanzonate per una canzone che dipinge con linee nette la realtà. Tra un ex politico ed un porporato che si ritrovano a fare i conti con le loro "strane circostanze", c'è un manuale da sfogliare per leggere meglio il nostro quotidiano.

Il brano, in stile "pop ma non tropp" - come ama definirlo l'autore, va a disegnare con gli altri 8 pezzi del disco un mondo abitato da personaggi grotteschi e buffi. Le immagini del video sono state prodotte da Massimo Marciano che ha anche curato la fotografia coadiuvato da Luca Bezzato. Un video interamente realizzato in location tranesi, con la partecipazione dell'attore Giuseppe Francavilla. L’album “Strane Circostanze” di Antonio Bucci è in vendita su tutti gli store digitali.

Store digitali: Spotify - https://goo.gl/X5G77j iTunes - https://goo.gl/GGdLN2