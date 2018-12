Eventi alla biblioteca G. Bovio di Trani il 19 e 20 dicembre

Terzo incontro del nuovo ciclo CONOSCERE PER CAMBIARE

Mercoledì 19 dicembre 2018, ore 19.00

NUOVI RAZZISMI – Race realism e human biodiversity è il terzo appuntamento della nuova stagione del ciclo di incontri Conoscere per Cambiare ideato dall’Assessorato alle Culture della Città di Trani.

L’incontro, introdotto dall'Assessore alle Culture Felice Di Lernia, vedrà la partecipazione di un relatore di grande prestigio: Roberto Inchingolo, coordinatore della comunicazione scientifica del Dipartimento di Fisiologia, Sviluppo e Neuroscienze dell’Università di Cambridge.

Dalla chiara impronta divulgativa, l’incontro ha l’obiettivo di fornire armi per riconoscere gli espedienti comunicativi usati dal razzismo scientifico e smascherare le sue vere intenzioni, analizzando esempi specifici in cui i dati scientifici vengono completamente travisati, identificando i “soliti sospetti” del razzismo scientifico e le loro argomentazioni preferite. L’ondata reazionaria che sta investendo il mondo occidentale non si fa scrupoli nell’utilizzare “la scienza” per i propri scopi, e non possiamo permetterci di lasciare loro il campo aperto.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Presentazione del libro MEGLIO COSÌ di Anna Caiati

Giovedì 20 dicembre 2018, ore 18.00

MEGLIO COSÌ (ed. Temperino Rosso, 2018) è il titolo della fiaba scritta da Anna Caiati per parlare di “allerta pedofilia” ai bambini. Dodici pagine illustrate a colori con quattro righe di scritto con un obiettivo innovativo e rivoluzionario, rispetto a quanto già detto e scritto sul tema: parlare direttamente ai bambini di pedofilia anche a partire dai 4/5 anni. Del resto, come in tutte le situazioni di prevenzione, prima si comincia e meglio è.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato ai Servizi sociali in collaborazione con l’Associazione italiana genitori – Trani, nella persona del suo Presidente, sig. Anna Brizzi, e col patrocinio dell’Ordine degli Psicologi di Puglia.

Tra gli interventi sui dati del fenomeno e sotto un profilo giuridico, relazionerà il dott. Gennaro Lanotte, Segretario provinciale della Federazione Sindacale Polizia e Vice Ispettore della Polizia, e l’avv. prof. Antonio Maria La Scala, Presidente nazionale di Penelope e Presidente di Gens Nova Onlus.

Seguirà la proiezione della fiaba, letta e interpretata dalla dott.ssa Angela Genco, docente e tutor presso l’Università degli Studi di Bari che da sempre lavora con le fiabe; dopo la proiezione, discuteranno sull’argomento sotto un profilo psicologico, l’autrice e psicoterapeuta, dott.ssa Anna Caiati e il Presidente dell’Ordine degli Psicologi, dott. Antonio di Gioia. Concluderà il dott. Abbaticchio, Garante Regionale dei Minori.

Al termine di ogni intervento è prevista una parentesi musicale a cura dei violinisti Valentina Pilone (violoncello) e Alfonso Mastrapasqua (violino).