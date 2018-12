Lontano dai riflettori di un Natale consumistico, pubblicitario, finanziato, scintillante… c’è una storia lunga 20 anni che cammina anche quest’anno da sola nella propria bottega artigianale, frutto solo dell’amore incondizionato per una passione che nonostante le difficoltà va avanti e cerca di migliorarsi di anno in anno.

Questo amore si chiama Presepe Elettronico Multimediale e anche questo Natale è pronto per

per donare alla nostra città la bellezza di un presepe unico nel suo genere ed uno dei pochi presenti in Italia per la mescolanza di ingranaggi elettronici e sistemi informatici uniti per dar vita ad uno spettacolo e a un vero e proprio racconto sul mistero e la bellezza della Nascita.

I personaggi inseriti nel presepe da 30 cm alcuni con ingranaggi che permettono movimento, sono interamente dipinti a mano con la realizzazione di abiti interamente su misura e cuciti in modo artigianale.

Gli autori dell’opera coniugando l’elettronica con l’informatica, sfruttando le potenzialità multimediali, realizzando effetti sonori, luminosi e visivi di notevole impatto, gestiranno attraverso un sistema di controllo computerizzato un ambiente particolare e suggestivo per grandi e piccoli: da quest' anno oltre ai consueti effetti in 4d come vento e pioggia, l animazione del cielo tra alba, giorno, tramonto e notte sarà completamente computerizzata e realizzata in hd. Fra le tante novità per occhi dei più esperti e degli appassionati un nuovo impianto per la creazione di luci e ombre più realistiche e nuovi personaggi in movimento creati con servo motori guidati da pc.

La presidente Valentina Nenna, il realizzatore del presepe Giovanni Curci in collaborazione con Alessandro Prezioso sono lieti di invitare tutta la cittadinanza all'inaugurazione del Presepe Multimediale 2018 il 23 dicembre alle ore 19.00 in via Cilea (ingresso visitatori angolo via Cilea nei pressi del Ponte della SS 16).

Il presepe sarà aperto tutti i giorni a partire dal 23 dicembre fino al 6 gennaio dalle ore 19.00 alle ore 21.00 con ingresso gratuito.

Siamo felici ancora una volta di potervi raccontare la magia di una Nascita per la quale il mondo non sarà mai pronto!

Da tutta l’Associazione culturale Efesto vi auguriamo un Buon Natale

PRESEPE MULTIMEDIALE 2018 - ASSOCIAZIONE CULTURALE EFESTO

VICO VECCHIA CORATO ANG. VIA CILEA

FACEBOOK: PRESEPE MULTIMEDIALE TRANI