Eccellenze di matematica al liceo “De Sanctis” di Trani

Dennis Kokoshi, attualmente frequentante la classe 4A/C del Liceo “De Sanctis” di Trani, si è aggiudicato il premio di Prima Fascia a livello Nazionale per la gara individuale di Matematica nell’ambito di Gioia Mathesis e altresì il premio di Prima Fascia per la medesima gara a livello Internazionale.

La selezione risale all’anno scolastico 2016/2017, ma solo in questi giorni è stata notificata al brillante studente la comunicazione del suo premio: grande la gioia di tutta la comunità scolastica del Liceo “De Sanctis”, dalla Dirigente scolastica, la prof.ssa Grazia Ruggiero, a tutti i suoi docenti e ai suoi compagni di classe, che hanno festeggiato la notizia con grande condivisione.

Dennis Kokoshi risulta pertanto già inserito nell’Albo Nazionale delle Eccellenze, così come riportato sul sito dell’INDIRE: il riconoscimento premia un alunno sempre propositivo e dotato di profonda curiositas, pronto ad ogni esperienza formativa.

Questo prestigioso risultato costituisce certamente una grande soddisfazione per il “De Sanctis” che, pur configurandosi storicamente come un liceo umanistico, ha avviato negli ultimi anni vari percorsi di approfondimento a carattere matematico e scientifico, con grande attenzione per un sapere olistico in grado di coniugare le humanae litterae con le più moderne tecnologie: Dennis Kokoshi per esempio svolge il suo percorso di Alternanza scuola/lavoro nell’ambito del progetto ESMEA, il museo scientifico inaugurato esattamente un anno fa preso il liceo “De Sanctis”.

In virtù di questa attenzione per il mondo della Matematica e della Scienza, per il prossimo anno scolastico il Liceo Classico si arricchisce di un’opzione con curvatura matematica, in quanto sarà previsto un potenziamento di Matematica e Fisica già a partire dal biennio.