Liceo scientifico Vecchi: open day e settimana della cultura scientifica e tecnologica.

Il LICEO SCIENTIFICO VECCHI promuove, dal 20 al 26 gennaio 2019, presso l’Auditorium della Scuola, la SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

Obiettivo dell’iniziativa è mobilitare tutte le competenze e le energie per favorire nella scuola e nella società civile la più capillare diffusione di una solida e critica cultura scientifico-tecnologica che dialoga a 360° con la cultura umanistica. Il programma, disponibile sul sito web del LICEO VECCHI, prevede :

Laboratori, reading, mostre, spettacoli teatrali, musicali e multimediali nell’ambito delle relazioni arti-scienza, storia-scienza, politica-scienza, etica-scienza e salute-scienza, giochi matematici, i numeri della Costituzione, coding, video, conferenze, installazioni con le macchine del genio di Leonardo, lectiones magistrales.

Interverranno esponenti illustri del mondo delle professioni, del mondo accademico e della Ricerca, medici, magistrati, architetti, intellettuali, musicisti, registi e attori teatrali, quali: il Prof Domenico Di Bari , il Consigliere di Stato Francesco Caringella, l’Arch. Domenico Catania, il Prof. Paolo Perfido, la Dott.ssa Giovanna Liso, il Dott. Nicola Sasso, il Prof. Vincenzo Augelli, il Prof. Francesco Paolo De Ceglia, la Prof.ssa Rosanna Gaeta, il Prof. Vincenzo Pannarale , il Prof. Domenico Molinini, l’ing. Giuseppe Manisco.

La SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA si concluderà sabato 26 gennaio 2019, giornata in cui il LICEO VECCHI aprirà nuovamente le porte alla cittadinanza anche nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con laboratori - video e conferenze su temi di divulgazione scientifica anche in prospettiva storica – reading – spettacoli musicali, teatrali e postechnoloy - lettura drammatizzata in lingua straniera - performance sportive –conferenze - installazioni.

La serata si concluderà con la Cerimonia di premiazione delle nostre “eccellenze scientifiche” , che hanno conseguito il diploma nell’ a.s. 2017/2018, e con la premiazione di due brillanti studenti del VECCHI, segnalati anche per le doti di umanità e di sensibilità alle tematiche sociali, con la BORSA DI STUDIO INTITOLATA A NICHOLAS DE SANCTIS.

Il Progetto, interamente patrocinato da Enti locali, Ordini Professionali, da Confindustria e Associazioni culturali del territorio, trae ispirazione dalla SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA, PROMOSSA ANNUALMENTE DAL MIUR, e mira a diffondere, soprattutto tra i giovani, i saperi scientifici in un rapporto fecondo e dialogico con ogni altra espressione della cultura umana.

La cittadinanza tutta è invitata.

Informazioni, documentazioni e recensioni su: www.liceovecchi.it