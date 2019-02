LU. SMILE Impresa di pulizie.

Un'unica soluzione a tutte le tue esigenze!

CHI SIAMO

Lu.Smile nasce a gennaio 2013 dalla fusione di figure professionali con esperienza decennale.

Propone molteplici servizi tra cui: pulizia e sanificazione condomini, ambienti : civili e industriali, ambulatori, farmacie, cliniche private, attività commerciali, uffici, sale gioco, ludoteche, palestre, edifici enti pubblici e privati, manutenzione area verde, disinfestazione, deratizzazione, rimozione graffiti e scritte vandaliche, lavaggio vetrate in quota e trattamenti di ogni genere.

Lu. Smile è partner commerciale e dealer per la Puglia di Grafbuster, azienda di Torino leader nel settore .

Azienda attiva da più di 10 anni, specializzata nella rimozione di graffiti e scritte vandaliche, manutenzione e restauro estetico di qualsiasi tipo di superficie che altrimenti necessiterebbero di trattamenti invasivi come la sabbiatura o trattamenti solitamente impiegati dalle imprese di ristrutturazione edile tradizionali.

I trattamenti della grafbuster non sono invasivi e non asportano il materiale trattato.

Grafbuster ha individuato prodotti innovativi che consentono di trattare qualunque tipo di superficie ( granito, marmo, paramano, metallo, plastica, pvc, vetro, pietra di Luserna ) riportandola "a nuovo" da graffiti, grasso, smog, chewing-gum e qualunque tipo di sostanza o secrezione che possiate immaginare, a muro come su strada senza lasciare aloni.

Grazie a tali prodotti vengono eliminate le concrezioni saline degli scafi, garantendo una ridotta manutenzione e un significativo risparmio e trattiamo macchinari, serbatoi, stampi.

SERVIZI PROPOSTI

RIMOZIONE GRAFFITI

PROTEZIONE ANTIGRAFFI

I graffiti fatti in modo estemporaneo su superfici murarie o su monumenti, cassonetti della spazzatura, parcometri e supporti di ogni tipo esposti al pubblico passaggio devono e possono essere rimossi con prodotti e sistemi diversi: attraverso l'impiego di un sistema meccanico di rimozione a bassa pressione (idro-cancellazione) con utilizzo di prodotti eco-compatibili oppure l'impiego di un sistema chimico con applicazione di prodotti chimici biodegradabili al 90%, decoloranti e antialone.

Dopo la rimozione del graffiti con soluzioni diverse secondo le caratteristiche del supporto è opportuno prevenire futuri imbrattamenti sia per ridurre al minimo i costi di eventuali nuovi interventi, sia per dissuadere i writers nuove incorsioni e in molti casi per non maltrattare ripetutamente le superfici più delicate.

L'impiego di queste protezioni basate sull'uso di prodotti specifici secondo le superfici da trattare, vi garantirà un risultato certo, a tutela delle vostre proprietà.

L'intervento potrà essere eseguito con prodotti sacrificali che al momento della nuova rimozione del graffito verranno ripristinati oppure prodotti chiamati semi permanenti" che consentiranno interventi non invasivi e una durata molto lunga nel caso di ripetuti vandalismi localizzati nella stessa area della superficie.

LAVAGGIO E CONSERVAZIONE MONUMENTI

Al fine di uniformare la pulizia della superficie si eseguono lavaggi dei supporti verticali ed orizzontali da sporco e vetustà impiegando un sistema combinato (chimico-meccanico).

La pulizia può essere realizzata con un semplice sistema di idrolavaggio nel caso di superfici che non presentano particolari intaccamenti.

In particolare la pulizia dei monumenti rappresenta una delle operazioni più delicate ed impegnative in assoluto e tramite uno speciale macchinario dedicato alla pulitura senza erosioni del supporto viene asportato solo ciò che è sovrapposto al materiale oggetto della pulizia, rispettandone la superficie, comprese patine e cromie evitando ogni forma di abrasione e corrosione che renderebbero maggiormente poroso il materiale.

Questa azione può essere abbinata a trattamenti nanotecnologici autopulenti, ottenendo un risultato senza confronti ed una conservazione pressoché permanente della superficie o monumento trattati.

SVERNICIATURA DA QUALSIASI SUPPORTO

Talvolta l'utente finale avvalendosi di imprese non adeguate allo scopo opera interventi che servono a tamponare il problema della superficie vandalizzata o sporca in modo irreversibile.

Si dimostra che nulla è irreversibile e nel caso in cui l'intervento sia stato fatto semplicemente riverniciando la superficie per occultare sporco e graffiti, riporterà allo stato originale le superfici eliminando ovviamente i nuovi graffiti oltre a quelli occultati sotto la vernice e quindi più datati.

LAVAGGIO VETRI IN QUOTA CON FUNI

L'utilizzo di attrezzature specifiche e funi con cui l'operatore può fissarsi in totale sicurezza agli edifici, permette alla nostra impresa di intervenire su vetrate di complessi civili ed industriali per effettuare una pulizia accurata dei vetri e di ogni tipo di superfice esterna.

I nostri servizi di pulizia in quota su fune permettono di lavorare a grandi altezze senza l'utilizzo di impalcature o strutture ingombranti, con un conseguente risparmio sul lavaggio dei vetri.

LU.SMILE OFFRE SERVIZI COME: DISINFESTAZIONE (DERATTIZZAZIONE, DECESPUGLIAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE)

MANUTENZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE

( Condomini, uffici, edifici pubblici e privati, appartamenti, palestre, sale gioco, attività commerciali, ludoteche, ambienti civili e industriali, ambulatori, farmacie, cliniche/ ospedali pubblici e private/i, manutenzione area verde)

IL NOSTRO OPERATO

Il nostro servizio è sviluppato dalla conoscenza di metodiche aggiornate grazie ai corsi d'aggiornamento che il nostro personale esegue periodicamente in collaborazione con il nostro fornitore ufficiale "ECOCHIMICA" della detergenza professionale KITER.

L'uso di tali metodiche e prodotti professionali ci consente di dare al cliente un servizio di qualità a prezzi contenuti, rilasciando le dovute certificazioni a termine di legge.

La nostra cooperativa predilige personale femminile nella maggiorparte dei lavori, con il giusto apporto di uomini in luoghi e cantieri necessari.

DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE

Al fine di garantire la migliore riuscita del trattamento di disinfestazione, il nostro personale è solito agire effettuando un sopralluogo per verificare lo stato dell'infestazione.

Solo successivamente si passa alla fase di disinfestazione effettiva. L'applicazione logica delle sostanze, la conoscenza approfondita del patogeno, la tempistica appropriata dei trattamenti, consentono ai nostri tecnici il controllo efficace di insetti denominati "molesti".

Abbiamo personale addetto a tali trattamenti, formato, e in possesso di patentino per l'uso di fitofarmaci.

La pulizia professionale esiste! Vivere e lavorare in ambienti puliti e sanificati, migliora il morale e la salute di chi li frequenta.

Un luogo pulito è un obbligo di legge e riduce i rischi di malattie infettive.

Nel mettervi in contatto con la coop. Lu Smile avrete un'unica soluzione alle vostre molteplici problematiche.

LU. SMILE SOCIETA' DI SERVIZI

- SEDE : Via Sant'Angelo, 18 - 76125 Trani (BT)

- PROSSIMA APERTURA : Via G. Francia, 16 - 76125 Trani (BT)

- UFFICIO : Via Imbriani, 208 - 76125 Trani (BT)

- Patita IVA : 07420830726

- AMM. UNICO (DOMENICO FERRERI): Tel +39 393/9666692

- E-MAIL : lu.smile@alice.it / www.lu.smile.it