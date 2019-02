Giornata dell’accoglienza: a Torremaggiore i 189 volontari del nuovo Servizio Civile delle Misericordie

Una giornata dell’accoglienza per salutare l’arrivo in giallociano dei nuovi, e più anziani, volontari del servizio civile universale delle Misericordie di Puglia. Nella giornata di ieri 189 volontari appartenenti a 18 misericordie (Borgo Mezzanone, Crispiano, Maruggio, San Giovanni Rotondo, Palagiano, Andria, Aradeo, Barletta, Bitritto, Castelluccio Valmaggiore, Corato, Ginosa, Lizzano, Martano, Molfetta, Orta Nova, Otranto, Palagiano, Torremaggiore e Trani) provenienti da tutta la Regione si sono incontrati a Torremaggiore per una giornata di formazione, di confronto, di testimonianze e di tanto divertimento. I giovani, difatto, con questa giornata sono stati accolti nel mondo delle misericordie anche se hanno già avuto modo di portare già avanti un percorso formativo all’interno delle rispettive confraternite. Presenti i responsabili del servizio civile della Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia ma anche i delegati confederali come, per esempio, Claudia Barsanti. In collegamento Skype, invece, Monica Brogi.