Apulia Trani, un match che vale una stagione: in Calabria si cerca la vittoria perduta

Giornata che vale una stagione per l’Apulia Trani: domenica 17 febbraio, sul campo della New Team di San Marco Argentano, Spallucci e compagne dovranno riscattare le tre sconfitte consecutive subite e puntare a incassare i primi tre punti di questo girone di ritorno.

In porta dovrebbe finalmente tornare una giocatrice di ruolo: Giulia Sasso è tra le convocate e dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. A disposizione anche Manzi e Delvecchio, reduci dagli acciacchi delle ultime settimane.

Le padrone di casa hanno sfiorato il colpaccio nella scorsa giornata, in trasferta con l’Aprilia, e sono coscienti di avere a disposizione pochissime chance di salvezza. Pronte al tutto per tutto, saranno un avversario ostico e da non sottovalutare per le biancoazzurre.

Nella sfida al Comunale, le calabresi provarono a scippare i tre punti conquistati sul campo dalle tranesi con un ricorso verso una giocatrice ipoteticamente non tesserata: Daniela Rucci, della partita anche questa volta. Chissà che l’esterno dell’Apulia non abbia qualcosa da puntualizzare in questa sfida decisiva.