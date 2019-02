Presso l'istituto Moravia di Trani il 1° marzo si parlerà di Formazione di ALTA qualità.

Il 1° marzo si parlerà di Formazione di ALTA qualità. Voluto con entusiasmo dalla Dott.ssa Maria Coniglio, Medico Chirurgo, specialista in Ematologia ASL/Bat , SOCIA d'ONORE molto speciale dell'IKOS Ageform, e da Teresa Boccuzzi, Direttrice dell'Istituto A. MORAVIA, di Giovanni Lotito, che ha sede in piazza Dante a Trani.

Ospite dell'incontro la Prof.ssa Daniela Poggiolini, Psicologa, Trainer in PNL terapeutica e Presidente dell’IKOS AgeForm di Bari, che parteciperà al dibattito acceso, e certamente ricco, su un tema attualissimo e sempre molto apprezzato: Formazione e professionalità tra sogni e realtà - Il titolo di questo incontro, non a caso, è "il mondo nelle vostre mani" ... dedicato ai giovani laureati che possono realizzare il sogno di una preparazione d'eccellenza per approdare alla vita lavorativa con successo certo, è oggi una vera possibilità.

Anche e soprattutto chi non ha possibilità economiche potrà accedere ad uno dei diversi Master regionali finanziati fino al 100% .

La IKOS (Associazione senza scopo di lucro e Istituto di Comunicazione Olistica Sociale, nata nel 1987) che li propone, è garanzia di serietà dati gli accreditamenti numerosi al MIUR, alla Regione Puglia e presso quasi tutte le Università italiane.

I Master, consolidati da tempo, hanno un obiettivo molto preciso: prediligere il senso di MISSION che è in ciascuno per scoprire e sfruttare i talenti e le risorse che distinguono i nostri giovani rendendoli unici e preziosi. Anche per i ragazzi e le ragazze diplomate ci saranno diverse indicazioni formative per una professione futura a cui approdare dopo un Corso di Counseling e/o di Coaching; ma anche l'esperienza in Gestione delle Risorse Umane e Formazione, oltre che in Criminologia e Investigazione privata, potranno essere considerate tra le possibili nuove professioni.

Il primo appuntamento, poi ne seguiranno altri, è alle ore 18.00 di verdì 1° marzo 2019, presso l'istituto Alberto Moravia, Piazza Dante Alighieri, 14 A, Trani.

Ai presenti sarà dato un attestato di partecipazione.

Per info e prenotazioni IKOS O8O 5212483 / Istituto Moravia O883 953171