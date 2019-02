Liceo Vecchi: percorso in cittadinanza attiva. Fare goal nella vita : Agenda 2030

Il 1° marzo decolla il percorso in cittadinanza attiva, riservato nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, agli studenti delle terze classi.

L’azione, che si ispira ai 17 goals dell’Agenda 2030 , documento adottato dall’assemblea delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, intende richiamare l’attenzione dei giovani sui limiti dell’attuale modello di sviluppo umano e sociale e incoraggiare una visione delle diverse dimensioni di sviluppo integrata e sostenibile.

Si tratta, quindi, per il Liceo Vecchi di adottare un Piano per l’educazione alla sostenibilità.

Molti e illustri i relatori che animeranno le giornate nella prima decade di marzo presso l’Auditorium della Scuola :

 Il 1^ marzo la giornalista Annamaria Minunno che dialogherà con la psicologa Rosalia Petronelli sul libro “Io valgo di più. Storie di bullismo e cyberbullismo”( goal n. 3 : bullismo )

 L’8 marzo il prof. di Storia della Scienza presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari, Francesco Paolo De Ceglia, interverrà sul tema “Oltre l’invisibile. Donne e atomistica all’inizio del Novecento” ( goal n. 5 : pari opportunità di genere )

 Il 9 marzo il Ceo della start up BeForPharma, esperto in radiofarmaci, curerà l’intervento sul tema “Atoms for peace : in viaggio tra scienza e salute “. Il titolo si ispira alla 1^ conferenza

tenutasi a Ginevra nel 1955 con la quale si fa iniziare convenzionalmente lo sviluppo della tecnologia per lo sfruttamento dell’energia nucleare ( goal n. 16 : la pace ).

Il ciclo si connota anche per la cerimonia di piantumazione dell’”Albero dei Giusti” che avverrà il giorno 6 marzo in collegamento nazionale con l’Associazione no profit “GARIWO”. La cerimonia che, grazie al supporto concreto dell’ARIF Puglia, vedrà l’effettiva messa a dimora nel giardino del Liceo Vecchi di alcuni alberi, sarà preceduta dall’intervento della prof.ssa Tiziana Tartarino del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali dell’Università degli studi di Bari sul tema “La difesa dell’ecosistema”. Il percorso di Cittadinanza Attiva si concluderà per le classi terze con uno Stage in management ambientalistico-sportivo.

Il Progetto si è reso possibile in virtù della preziosa collaborazione dell’Università di Bari, Enti e Associazioni di seguito indicati : Associazione La Maria del porto, I Dialoghi di Trani, Associazione no profit “Gariwo” : la foresta dei Giusti di Milano, ARIF Puglia – Agenzia Regionale attività irrigue e forestali, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Bari , Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, Start up BeForPharma che si ringraziano.

Il Liceo Scientifico Vecchi di Trani assicura una formazione a 360° con particolare riguardo al connubio scienza-salute-sostenibilità umana e ambientale e alla diffusione dei corretti stili di vita previsti dall’Agenda 2030.

Sono previsti i saluti delle autorità cittadine e provinciali.