Unione Giuristi Cattolici Italiani Sezione di Trani “ Renato Dell’ Andro “ in "Le donne nella costituzione e nella chiesa“.

Convegno a cura dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani Sezione di Trani “ Renato Dell’ Andro “, Sabato 23 marzo alle ore 9,30. Le donne sono sempre state le protagoniste nella nascita ed evoluzione del nostro paese: hanno lottato per conseguire il diritto di voto, per acquisire la pari dignità con gli uomini, per superare le discriminazioni fra l’uomo e la donna anche nel mondo del lavoro e per l’inclusione sociale.

La “ lotta “ per il riconoscimento del diritto al voto fu conseguito con il decreto luogotenenziale numero 23 del 1° febbraio 1945, grazie alla forte ispirazione del Vice Presidente del Consiglio dell’epoca Palmiro Togliatti, che riconosceva ed accettava le richieste dell’ Unione Donne Italiane e del Centro Italiano Femminile, associazioni femminili già presenti nel 1945!

Il decreto luogotenenziale disponeva nell’art. 2 “ Il diritto di voto è esteso alle donne ………………..prevede la compilazione di liste elettorali femminili in tutti i comuni”.

Ma, purtroppo, tale decreto riconosceva alle donne solo il diritto elettorale attivo ma non passivo e la cosa non passò inosservata fra le donne che, con le loro proteste, conquistarono il diritto all’elettorato passivo con il nuovo decreto n. 74 del 10 marzo 1946 che così disponeva che: “ Sono eleggibili all’Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiane che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età “ , testo questo, successivamente, trasfuso negli artt. 45 e 81 della nostra Costituzione.

Questi i primi importanti traguardi conseguiti dalle donne del post-dopoguerra e culminati con l’elezione, nell’ Assemblea Costituente di ben 21 donne, fra le quali una delle prime donne più famose nella vita politica italiana Nilde Iotti.

Le donne italiane votano, per la prima volta, nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 per la scelta fra la Monarchia e la Repubblica e per l’elezione dell’Assemblea Costituente: la partecipazione al voto delle donne è molto alta con il conseguimento della grande vittoria dell’elezione di ben 21 dei 56 componenti dell’Assemblea.

Così, per la prima volta, una cospicua parte di donne entra a far parte delle istituzioni italiane contribuendo, con la loro determinazione e lavoro, al riconoscimento dei diritti delle donne.

Il loro lavoro incessante e le “ lotte “ condotte negli anni ha portato al conseguimento di diversi traguardi, fra questi una nuova concezione del riconoscimento del valore del ruolo della donna nella vita sociale, sfociata nella legge n.860 del 1950 ( proposta e sostenuta da 2 donne ) sulla tutela fisica ed economica delle donne lavoratrici.

In detta legge sono introdotte diverse e numerose disposizioni come il divieto di licenziamento dall’inizio della maternità fino al primo anno di età del bambino, il divieto per le donne in attesa di un bambino di sollevare e portare pesi e di entrare in ambienti non salubri.

Norme modificate nel tempo nel 1971 con la nuova legge del 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, che, su proposta ed impulso dell’On. Tina Anselmi, prima donna ad avere conseguito la nomina come Ministro in un governo italiano, porta al miglioramento delle norme della legge n.860 del 1950.

A questi successi ne sono seguiti altri come le leggi sul divieto di licenziamento da parte dei datori di lavoro, per le donne che contraevano il matrimonio, la legge sul diritto alle pensioni alle casalinghe, proseguendo con la legge di riforma del diritto di famiglia la n. 15 del 1975, con l’ importante traguardo della legge n.903 del 9 dicembre 1977, che vede riconosciuto alle donne la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro, successivamente confluita nel codice delle pari opportunità fra l’uomo e la donna con il Decreto Legislativo n. 198 del giorno 11 aprile 2006.

Ma nonostante questi primi successi qualcosa manca: l’esclusione delle donne dall’esercizio della giurisdizione, le donne, cioè, non potevano entrare nella magi=

stratura, alle donne è riconosciuto sono l’esercizio delle professioni e del lavoro nel pubblico impiego, come disposto dall’ art. 7 della legge 17 luglio 1919 n. 1176.

L’ ammissione nell’ordinamento giudiziario osteggiato dai padri fondatori della Costituzione: Piero Calamandrei, fra i più importanti ( sua l’Introduzione storica sulla Costituzione ) aveva una considerazione ritenuta, all’epoca, molto importante, e cioè la complessità della questione dell’ordine giudiziario e della partecipazione delle donne considerate inidonee per la loro debolezza, scarsa capacità di giudizio e di equilibrio, soggette a “ periodiche variazioni di umore che avrebbero potuto portare ad una discontinuità dei giudizi “ ( cfr. dai lavori della Costituente ).

Tuttavia Piero Calamandrei esprimeva un giudizio positivo nell’ammettere che le donne potessero avere un ruolo importante in alcuni giudizi come quelli di separazione coniugale, nei rapporti familiari e nei Tribunali per i Minorenni in considerazione del loro maggiore equilibrio nell’esprimere dei giudizi, con ciò escludendole dall’ammissione nella giurisdizione penale.

Solo 15 anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, dopo la sentenza n.33 del 1960 della Corte Costituzione, che dichiarava la parziale illegittimità dell'art. 7 della legge 1176 del 1919 laddove “escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l'esercizio di diritti e di potestà politiche”, interviene la legge n.66 del 9 febbraio 1963, che sancisce, definitivamente, l’ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle libere professioni, ed alla Magistratura.

Il primo concorso in Magistratura, aperto alle donne, è vinto da 8 donne che entrano vittoriose in Magistratura il 5 aprile 1965, fino a quel momento alle donne è consentito votare, educare ma non giudicare.

Oggi, grazie alle “ battaglie “ sostenute dalle donne dal 1946, la loro presenza è diventata oggi molto elevata in ogni attività ed ad ogni livello.

Non diversa la questione della presenza della donna nella Chiesa posta all’attenzione popolare già nel Concilio Vaticano II, aperto in data 11 ottobre 1962. Papa Giovanni XXIII nell’Enciclica del 1963 “ Pacem in Terris “ dichiarava che il riconoscimento che le donne chiedevano della loro dignità altro non era che il segno dei tempi del quale il popolo credente doveva tenere conto.

Papa Paolo VI, successore di Papa Giovanni XXIII, commentando i lavori del Concilio Vaticano II, dichiara che “ Le donne, se imbevute dello spirito del Vangelo, possono tanto per aiutare l’umanità a non decadere………… Si sentono voci lontane con cui prima o poi dovremo avere a che fare: sono voci di donne “.

Ma già la considerazione di Papa Paolo VI è salda se si pensa la sorpresa data dal suo annuncio nel Concilio Vaticano II: “ Noi abbiano dato disposizioni affinchè anche alcune donne qualificate e devote assistano, come uditrici, a parecchi solenni riti e a parecchie congregazioni generali della prossima terza sessione del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo “.

Papa Paolo VI nomina così come uditrici ben 21 donne quasi tutte superiori generali dei propri istituti ed alcune, anche, con ruoli di responsabilità nelle unioni religiose internazionali.

Oggi si è ripreso a discutere dei diritti delle donne, del loro ruolo e del contributo all’interno della Chiesa, non è un caso che ha portarlo alla ribalta sia Papa Francesco, più volte intervenuto su tale questione.

Già dopo tre settimane dall’apertura del suo pontificato il Sommo Pontefice, nel corso di un’udienza generale, il 3 aprile 2013, dichiara: “ Le prime testimoni della Risurrezione sono le donne. E questo è bello. E questo è un po’ la missione delle donne”.

Ancora sue le parole sulla questione femminile della donna nella Chiesa nel commentare il libro di una scrittrice spagnola Maria Teresa Compte Grau, scrittrice spagnola, autrice del libro “ Diez cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres” ( Dieci cose che Papa Francesco propone alle donne ):

“Mi preoccupa il persistere nelle società di una certa mentalità maschilista, mi preoccupa che nella stessa Chiesa il servizio a cui ciascuno è chiamato, per le donne, si trasformi a volte in servitù”.

Papa Francesco esprime, con queste parole, chiaramente la sua preoccupazione per “il persistere di una certa mentalità maschilista, perfino nelle società più avanzate, dove si consumano atti di violenza contro la donna, trasformandola in oggetto di maltrattamento, di tratta e di lucro, come pure di sfruttamento nella pubblicità e nell’industria del consumo e del divertimento.

Il 28 luglio 2013 Papa Francesco tornando dal suo viaggio in Brasile, intervistato dai giornalisti presenti sull’aereo, sempre sul tema della donna, dichiara: “ una Chiesa senza le donne è come il Collegio Apostolico senza Maria ”.

E la convinzione di Papa Francesco dell’importanza che la donna rivesta nella Chiesa la si evince dalle ultime nomine papali negli organi del Vaticano: dall’istituzione della Commissione sul diaconato femminile alle nomine di un numero sempre in aumento nel Vaticano come quelle della Prof. ssa Linda Ghisoni, docente universitaria presso l’Università La Sapienza di Roma, nominata Sottosegretario al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, come la Prof.ssa Gabriella Gambino, docente dell’Università di Roma Tor Vergata, nominata da Papa Francesco Sottosegretario del suddetto Dicastero per la sezione Famiglia, ed ancora la teogologa Anne Marie Pellettier, assunta come autrice delle meditazioni per la Via Crucis.

“ E’ Importante chiedersi quale presenza ha la donna……….“ E’ la donna che porta l’armonia nella Chiesa “ ……..il genio femminile che si rispecchia nella Chiesa che è donna ………………….” Evidente, da queste parole del Pontefice, la sua considerazione per la donna che è sposa e madre.

Dott.ssa Giuseppina Paracampo Consigliere Nazionale Ugci