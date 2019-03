Incontro con Gaetano Savatteri

TRANI. Sabato 23 marzo, ore 19:00, presso la libreria Luna di sabbia, via Mario Pagano 193, il Comitato di TRANI della Società Dante Alighieri ospita il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, autore del romanzo «Il delitto di Kolymbetra» (Sellerio). Nato a Milano nel 1964, ma cresciuto in Sicilia, Savatteri è stato nel 1980 tra i fondatori del periodico Malgrado Tutto, che vanta la pubblicazione di alcuni articoli di autori come L. Sciascia, G. Bufalino, V. Consolo, A. Camilleri, G. Bonaviri e M. Collura. Ha iniziato la sua carriera giornalistica nel Giornale di Sicilia, per poi trasferirsi a Roma come inviato de L'Indipendente, poi come collaboratore del Tg3 e successivamente ha lavorato per il Tg5. Il suo primo romanzo risale al 2000 La congiura dei Loquaci e nel 2003 ha ricevuto insieme a Camilleri il Premio Recalmare. Tra le altre pubblicazioni si ricordano: La ferita di Vishinskij, 2003; I siciliani, 2005; Gli uomini che non si voltano, 2006; Uno per tutti, 2008; I ragazzi di Regalpetra, 2009; Strani nostrani, 2010; La fabbrica delle stelle, 2016; Non c'è più la Sicilia di una volta, 2017; Il suono delle pietre, 2018.

Introduce e coordina Vito Santoro.