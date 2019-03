Bene Comune Trani invta a fare un viaggio nelle amministrazioni virtuose

Continua l’impegno del Comitato Bene Comune nella ricerca di esperienze concrete, portate avanti da amministratori che hanno al centro dei loro interessi il bene della propria comunità.

Abbiamo questa volta rivolto lo sguardo all’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi; una rete di Enti locali, che opera a favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri Territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso l’attuazione di progetti concreti ed economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, a nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva dei cittadini.

Da queste esperienze è nato un documentario che testimonia queste storie, cercando di mettere in luce le buone pratiche ma soprattutto le persone che le portano avanti, tracciando la via di un’Italia poco raccontata, che difficilmente fa notizia.

E’ un viaggio intorno ad alcune parole e concetti importanti: sostenibilità, accoglienza, integrazione, cultura, legalità.

E’ un viaggio attraverso l’Italia. Alla ricerca di sindaci e cittadini capaci di futuro.

C’è il piccolo comune che come Davide contro Golia si è battuto a difesa di un pezzo di terra e quello che ha liberato il letto di un fiume che era stato intrappolato per far spazio ai capannoni. C’è il comune che è un’eccellenza europea nel campo del riciclo dei rifiuti e chi ha puntato tutto sull’integrazione tra culture diverse. C’è il comune che ha creato un’economia slow basata sul biologico e chi vive di cultura…

Un viaggio di uomini e incontri. Gente capace di opporsi all’insensata monocultura del mondo contemporaneo. Dodici storie che da nord a sud dimostrano come un’altra Italia sia davvero possibile. per tutti coloro che non sognano di lasciare il Paese, ma di cambiarlo.

Il regista Alessandro Scillitani e lo scrittore Paolo Rumiz, coppia collaudata nella narrazione per parole e immagini, si sono messi alla ricerca delle buone pratiche locali, per tessere la trama di un’altra idea di politica e di visione del futuro.

Vi aspettiamo venerdi 29 Marzo alle 19,30, presso la sede del Comitato Bene Comune in via Calatafimi 89 per la proiezione del film, a cui seguirà il dibattito con Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano e vicepresidente dell’Associazione Comuni Virtuosi.

Teresa De Vito – Enzo Scaringi - Comitato Bene Comune