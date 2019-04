Pellegrinaggio Diocesano delle famiglie a Roma il 28 aprile

L’Ufficio diocesano Famiglia e Vita organizza per sabato 28 aprile un “pellegrinaggio diocesano delle famiglie” con il seguente programma:

Sabato 27 Aprile ore 23.30 Partenza da Corato – Bisceglie – Trani – Barletta (durante il viaggio sono previste le soste dovute).

· ore 7.30, Arrivo stazione Metrò Anagnina

· ore 10.30, Celebrazione Santa Messa

· ore 12.00, Regina Caeli in piazza S. Pietro - Sosta sulla tomba di S. Giovanni Paolo II, momento di preghiera

· Ore 13.30, Pranzo libero e tempo libero

· Ore 17.00, Ripartenza dalla Metrò Anagnina

“Abbiamo pensato bene di organizzare questo pellegrinaggio – spiegano Don Peppino Lobascio e Amedeo e Tina, responsabili dell’Ufficio diocesano famiglia e vita - per vivere assieme una giornata a Roma. Ci recheremo sulla tomba di S. Giovanni Paolo II, che ha dedicato alla famiglia, assieme ai giovani, tanta attenzione, ponendola come priorità nel suo magistero. Li realizzeremo un momento di preghiera per le famiglie di tutto il mondo”

Per info:

Trani: Antonio e Santa 3404087307

Barletta: Claudio e Irene 3202648325

Corato: Michele e Gina 3483821306

Bisceglie: Carmine e Anna 3391815648

Zona Ofantina: Martino e Antonella 3298012