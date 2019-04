Polo Museale di Trani, da venerdì la mostra di Santi e Madonne in campana

Da venerdì 19 aprile a domenica 5 maggio il Polo Museale di Trani si arricchisce di una nuova mostra, pensata per il periodo pasquale. Nel palazzo Lodispoto in piazza Duomo la Fondazione S.E.C.A. ha ideato la mostra “Campane silenziose”, una raccolta di Madonne e Santi, in abiti preziosi, racchiusi in storiche campane di vetro. Il visitatore potrà così apprezzare pezzi unici e pregiati in quello che è a tutti gli effetti un viaggio attraverso la spiritualità dei secoli. La Madonna Addolorata, Maria con sua madre Anna, la Vergine con in grembo il Cristo morto o l’Arcangelo Gabriele che doma il diavolo sono solo alcune delle opere preziose che si potranno ammirare in tutto il loro splendore.

La mostra “Campane silenziose” è stata pensata in continuità con quella organizzata nel periodo natalizio. Infatti, dopo aver donato all’intera cittadinanza la mostra “Presepi dal Mondo”, composta dalle scene della Natività provenienti da ogni parte del globo, ecco che per la Pasqua il Polo Museale amplia la sua offerta culturale con una raccolta di elevato spessore artistico e spirituale.

Per questo periodo l’accesso al Polo Museale prevede un ticket ridotto che permette di poter vedere, oltre alla mostra di Santi e Madonne nelle campane di vetro, anche i permanenti Museo Diocesano con la sua sezione archeologica e il Museo della storia della scrittura meccanica. Nel dettaglio le tariffe sono: 3 euro per il biglietto intero, 2 euro a persona per i gruppi di minimo 4 e ingresso gratuito per gli under 6.