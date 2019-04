Un voto per Mediamente Fragili, un voto per Trani.

Promuovere e facilitare l’accesso a internet e l’acquisizione di competenze digitali degli over 65. Questo l’obiettivo di Anteas Trani con il progetto “Mediamente Fragili”, selezionato tra i progetti più ricchi di interesse in ambito sociale dalla competition di Aviva Community Fund, un fondo benefico per le associazioni no-profit gestito dall’assicurazione Aviva.

Per votare il progetto bisogna:

-cliccare su https://community-fund-italia.aviva.com/voting/campagna/esserecoinvolti;

-digitare “Vota i progetti” e registrarsi al portale;

-cercare il progetto “Mediamente Fragili” e votare assegnando al progetto fino a 10 Punti.

Il progetto, presentato in partnership con il Circolo del Cinema Dino Risi, intende promuovere la partecipazione degli over 65 in attività di media education, al fine di garantire loro migliori opportunità di partecipazione alla vita democratica favorendo anche il miglioramento dei rapporti intergenerazionali.

In una società quale quella attuale, in cui ogni individuo è esposto quotidianamente a sovraccarichi cognitivi dovuti alla continuo e frenetico flusso informativo, è essenziale consentire alle persone più fragili la costruzione di una personale “cassetta degli attrezzi” che permetta loro di comprendere un mondo sempre più digitalizzato.

Per questo motivo Anteas Trani ha scelto di presentare un progetto che mira all’innovazione sociale e alla costruzione di una comunità educante che possa coinvolgere l’intera città.

“Il progetto Mediamente Fragili segue le linee programmatiche del nostro bilancio sociale 2019, dedicato alla sfida della fiducia”, dichiara la presidente di Anteas Trani Sabina Fortunato, “infatti nella nostra società, così complessa, è essenziale puntare al coinvolgimento dei più fragili all’interno della società e l’ambito tecnologico è quello in cui ci sono le maggiori difficoltà di inserimento. Per questo invito tutti i tranesi a sostenere la nostra iniziativa, per rendere Trani una città che abbatte le invisibili barriere sociali create dalla digitalizzazione.”