Buoni servizio minori: domande per l’anno educativo 2019/2020

L’Ufficio di Piano rende noto che, a partire da lunedì scorso, 15 di aprile, le famiglie interessate possono già presentare le domande per i Buoni Servizio Minori per l’anno educativo 2019-2020. I beneficiari dei Buoni, in base al valore del proprio ISEE familiare, beneficiano dell’abbattimento della retta dei propri figli per la frequenza di: asili nido, centri ludici per la prima infanzia, centri diurni per minori e centri polivalenti.

Le domande si possono presentare fino al 14 giugno p.v. accedendo direttamente alla piattaforma regionale SISTEMA PUGLIA, scegliendo il servizio e l’Unità di Offerta di proprio interesse.