Adriatica Trani vice campionessa di Coppa Puglia

Si è conclusa sul più bello l'avventura dell'Adriatica Trani in Coppa Puglia.

Le tranesi hanno conquistato il secondo posto del podio cedendo in finale ad una caparbia SecurityFire Castellaneta, con il risultato di 3-0.

Nulla hanno potuto le biancazzurre di fronte alle campionesse della Pool B di Serie C, confermatesi avversarie difficili da battere. Gara conclusiva parzialmente influenzata dalla stanchezza accorsa alle ragazze del presidente Cosentino durante la fase delle semifinali dell'ambita competizione regionale, durante cui le biancazzurre hanno dovuto faticare non poco contro Il Podio Fasano per portare a casa la vittoria (3-2).

A Laterza, le tranesi hanno combattuto per oltre due ore e mezza contro le fasanesi. Proprio quest'ultime hanno avuto la possibilità di portarsi in vantaggio nel primo set (21-25), prima della risposta biancazzurra con la vittoria del secondo parziale (25-19). Al terzo set tiratissimo conquistato dalle ragazze allenate da mister Rampino (27-29) è seguito l'ulteriore pareggio tranese con la vittoria del quarto parziale (25-22). Solo al tie-break le ragazze del presidente Cosentino sono riuscite a spuntarla (15-12).

Gara da altri ritmi al PalaTifo di Castellaneta, dove le castellanetane, passate in finale grazie ad una vittoria schiacciante per 3-0 contro Primadonna Bari, hanno gestito la gara sfruttando una minor reattività delle tranesi. Una partita dall'andamento paradossale, che ha visto più di una volta le biancazzurre passare in vantaggio. Con il sestetto-tipo scelto da mister Mazzola per entrambe le gare - formato da Cosentino, Binetti, Milillo, Scuro, Di Corato, Gabriele e il libero Sollecito - le tranesi hanno guidato il primo set contro le castellanetane, portandosi avanti sul risultato di 3-7. Il parziale, ribaltatosi al primo time-out (11-8), si è presto trasformato in un agevole 18-12 che ha permesso alle padrone di casa di chiudere a proprio favore il primo set di gara (25-18).

Le biancazzurre hanno particolarmente accusato il colpo nel secondo set, dominato dalle castellanetane fin dalle prime battute di gara (12-6). Le padrone di casa hanno ceduto ben poco alle avversarie, arrivando a chiudere il parziale con un ampio vantaggio sulle tranesi (25-11).

Le ragazze del presidente Cosentino hanno provato il tutto per tutto nel terzo set, condotto almeno in parte a proprio vantaggio (10-11). Le biancorosse hanno ribaltato il punteggio (16-15), arrivando a chiudere il parziale, rivelatosi a tratti equilibrato, con il risultato di 25-20.

Sabato 27 aprile, alle ore 18.30, il prossimo impegno delle tranesi: presso la palestra "Mazzini" di Torre Santa Susanna, le biancazzurre sfideranno in campionato le avversarie della New Volley Torre.