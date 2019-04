Riconoscimenti per gli atleti della A,S,D, New Accademy Judo - Trani

Il 25 Aprile presso il Pala Fiom di Taranto, ben 4 atleti della società tranese sono stati premiati dal Vice Presidente del Comitato Regionale F.I.J.L.K.A.M. Judo Puglia Dott.ssa Erminia Zonno, per il '' Puglia Star 2018 '' premio in memoria del Maestro Gianfranco Marchello.

Grande soddisfazione per l'insegante tecnico Gianni Loprieno e i suoi collaboratoti Piero e Franco Tedeschi, e soprattutto per i genitori e tanta gioia ed emozione per i ragazzi premiati, primi in classifica nella loro categorie per l'anno 2018.

Dopo un ottimo allenamento con il centro tecnico regionale Puglia, ritirano il premio i seguenti atleti: Per la calasse Ragazzi Alessandro De Siena, per gli Esordienti A per il terzo anno consecutivo Marika Gimignani, invece per gli Esordienti B Nicolangelo Lotito, e per il quinto anno consecutivo sempre primo in classifica Giuseppe Loprieno.

Preziosa e costante presenza dell'atleta Salvatore Mennea e Daniele Pellegrino.

l'insegnante tecnico Gianni Loprieno si impegnerà sempre più per portare sempre più in alto i suoi atleti.

A.S.D. NEW ACCADEMY JUDO - TRANI sarà presente con i suoi più piccoli atleti al 3° Trofeo Judo Castel del Monte Andria il prossimo primo maggio.