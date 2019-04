Un Master è il tuo futuro. 2 maggio, ore 18, Chalet. Ingresso libero

Si terrà a Trani il 2 maggio alle ore 18 presso lo chalet della villa comunale alla presenza del Presidente Provincia Bat Pasquale De Toma e del sindaco di Trani Amedeo Bottaro. "Un Master è il tuo futuro".

A Maggio, Trani si apre alla formazione in modo esclusivo ed interessante, infatti il 2 del mese che sta per incomimciare, un appuntamento allo Chalet della Villa comunale di Trani ospiterà esperti e Trainer di diverse discipline inerenti ai Master presentati in tale occasione.

Un momento altamente culturale e di grande prestigio voluto fortemente dalla Dott Ssa Maria Coniglio Socio Onorario Dell,'IKOs AGEFORM Bari. Grazie alla Dott Ssa Coniglio, Trani si apre ad una possibilità importante per i giovani laureati pugliesi, infatti con l Istituto IKOs di Bari e l Istituto Moravia di Trani, ecco nascere un Punto d Ascolto di Orientamento alla propria Mission, e successivi Master mirati alle esigenze dei ragazzi e del territorio e che si terranno a Trani stesso.

TUTTI i Master sono destinati ai giovani laureati pugliesi e valgono come percorso aderente al Bando "2018-2020._Regione Puglia. Contano di 1000 ore di Formazione :500 di formazione teorico pratica, 300di stage e 200 di lavoro personale comprensivo di 8 ore d esame. Insieme alla dott Ssa Coniglio, Teresa Boccuzzi, direttrice Istituto A. MORAVIA, Prof Daniela Poggiolini, presidente Dell IKOS AGEFORM, parteciperà il Dott Sergio D Angel, importante presenza nel mondo della formazione post - universitaria.

La partecipazione è b gratuita e saranno rilasciati Attestati di Partecipazione.