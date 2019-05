La balestra gigante di Leonardo Da Vinci sarà azionata giovedì 2 maggio.

Giovedì 2 maggio, la balestra gigante di Leonardo da Vinci, finita di costruire dall' ingegner Giuseppe Manisco e riprodotta per la prima volta al mondo a dimensioni reali, secondo le indicazioni dello stesso Leonardo (24 metri x 22 metri), verrà azionata pubblicamente in piazza Re Manfredi (tra la Cattedrale di Trani e il Castello federiciano) e scaglierà una palla di fuoco verso il mare. L'evento rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dal Palazzo delle Arti Beltrani per le celebrazioni di Leonardo, cominciate dal 6 aprile con l’inaugurazione della mostra “Il Genio. 500 anni di meraviglia”.

La balestra gigante, del peso di 4 tonnellate e mezzo, verrà azionata alle 18.30 e sarà poi in esposizione dal 30 aprile sino al 10 maggio con fruizione libera. La mostra all’interno del palazzo delle arti sarà invece visitabile fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 18. Nel palazzo sono esposte, seguendo un percorso commentato, 40 macchine da guerra e non, costruite secondo appunti e disegni dei codici leonardeschi. La mostra è organizzata dall’Associazione Delle Arti in collaborazione con CREATTIVAmens e con il Centro Culturale Polifunzionale della città di Trani di Palazzo Beltrani, e gode dei patrocini della città di Trani, Teatro Pubblico Pugliese, Festival internazionale Castel dei Mondi, Ordini degli Ingegneri e Architetti della BAT, e vede la partecipazione del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, dell’IISS Aldo Moro di Trani e del Liceo scientifico statale Valdemaro Vecchi di Trani.