Trani ha una nuova Giunta: Patrizia Cormio assessore ai servizi sociali:"ringrazio il sindaco e nell'interesse della propria comunità ce la metterò tutta".

Una grande responsabilità, non ci sono dubbi. Ringrazio il sindaco Amedeo Bottaro per aver riposto grande fiducia in me affidandomi deleghe di particolare importanza e delicatezza.

Ho in questi primi giorni già incontrato dipendenti e dirigenti delle aree di riferimento del mio assessorato per mettere a fuoco problemi , criticità e percorsi.

Sono sicura che con l'impegno e la collaborazione di tutti riusciremo a dare servizi di livello per i cittadini tranesi.

Partiremo dalle fasce più deboli,dai più bisognosi, dai giovani , dall'infanzia, dal mondo delle associazioni...sono sicura che l'impegno e la passione porteranno a far sentire le istituzioni vicine ai bisogni e alla sofferenza di chi vede l'Ente Comune, non come semplice riferimento di assistenzialismo locale , ma come punto di riferimento di servizi di qualità.

L'implementazione del personale del Comune attraverso le procedure di mobilità in corso permetterà alla cosiddetta macchina comunale di migliorare ogni attività di questo Comune: i dipendenti comunali sono una risorsa inestimabile di questo Ente che non va trascurata , ma valorizzata.

Chi ha l'onore e la responsabilità di ricoprire un incarico pubblico ha il dovere di metterci sempre la faccia e agire con coraggio nell'interesse della propria comunità ; questo sarà il mio impegno , io ce la metterò tutta.

Patrizia Cormio Ass. Servizi sociali, Pdz, personale, qualità della vita, politiche giovanili e infanzia Città di Trani