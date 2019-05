Uno sportello di consulenza gratuita per operatori agricoli: via libera dalla giunta

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’agricoltura Michele di Gregorio, ha deliberato di dare mandato al dirigente competente di porre in essere tutte le necessarie attività gestionali per istituire presso il Palazzo di città uno “sportello” di informazione, assistenza e consulenza gratuita e qualificata in favore di tutti gli operatori agricoli gestito e curato dal Collegio provinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati della Provincia di Barletta Andria Trani.

Il servizio sarà offerto per un periodo di 16 ore mensili distribuite nei vari giorni della settimana e non avrà nessun costo per il Comune di Trani. Nei prossimi giorni verrà sottoscritta la necessaria convenzione e lo sportello informativo sarà aperto e disponibile per tutti coloro che ne vorranno approfittare.

Il servizio ha lo scopo di favorire la crescita e la diffusione di agro-sistemi compatibili ed ecologicamente sostenibili ed è finalizzato a tutelare il territorio, la biodiversità e la economia del settore. L’iniziativa servirà anche a dare un contributo qualificato e professionale per permettere agli operatori del nostro territorio di affrontare il problema della xylella, diffondendo le buone pratiche di gestione dei terreni così come prodotte dalla Regione Puglia con la delibera di giunta regionale 1890 del 24 ottobre 2018 (misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione di xylella fastidiosa) in ossequio alle disposizioni normative emanate dalla Commissione europea e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto ministeriale 4999/2018.