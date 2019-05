Legambiente Puglia in Spiagge e fondali puliti 2019

Giovedì 23 maggio 2019, alle ore 10.30, presso la Sala stampa di Legambiente Puglia in Via della Resistenza, 48 - Bari presentazione di Spiagge e fondali puliti 2019.

La campagna di Legambiente volta alla tutela del mare, torna il 25 e 26 maggio, coinvolgendo migliaia di volontari in una pulizia collettiva di arenili e spiagge.

Nell’ambito dell’iniziativa saranno illustrati i dati dell’indagine Beach litter 2019 svolta da Legambiente Puglia.

Per sollecitare le Amministrazioni a intraprendere un percorso di riduzione, sostituzione e corretta gestione dei materiali in plastica, l’associazione ambientalista presenta il Vademecum per una strategia plastic free, realizzato in collaborazione con Chimica Verde Bionet, con azioni a breve e lungo termine.

Durante la conferenza sarà proiettato il video realizzato con drone da Legambiente Bari, che fotografa la presenza di rifiuti nelle aree Cala San Giorgio, Foce di Lama Balice e costa sud di Bari.

Interverranno:

Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia

Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia

Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata ionica

Domenico Vitto, presidente di Anci Puglia