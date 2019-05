“Rosati al tramonto” la declinazione in rosa del vino all’ombra della cattedrale di Trani

16 declinazioni di rosa, 16 interpretazioni diverse della vinificazione in rosato, 16 vini raccontati dagli Assaggiatori ONAV ai banchi di assaggio.

E’ sold out per l’evento organizzato da ONAV BAT: una degustazione all’aperto, con la suggestiva vista del tramonto sul mare, all’ombra della maestosa Cattedrale di Trani.

L'appuntamento è per lunedì 27 maggio 2019, dalle ore 19.00, all’esterno di Palazzo Filisio Hotel Regia Restaurant a Trani.

La produzione e il consumo di rosato in Italia negli ultimi anni è in costante e significativa crescita. Accanto ai classici vini rossi, bianchi e bollicine, i rosati sono sempre più considerati tra i protagonisti di aperitivi e pasti in ogni stagione. In Puglia, territorio storicamente vocato alla produzione di rosati, parallelamente alle versioni DOC, stanno aumentando le etichette di rosato DOCG. Ciò significa che la crescita non è solo quantitativa, ma anche qualitativa. La pratica del salasso, il prelievo del mosto durante la produzione di vini rossi per realizzare rosati, è stata quasi ovunque abbandonata in favore di una vinificazione con un breve contatto sulle bucce. I vini rosati ormai nascono già in campagna, con la scelta delle vigne che possono fornire le uve più adatte e con vendemmie leggermente anticipate per preservare la necessaria freschezza.

Tutte pugliesi le cantine: Agricole Vallone, Azienda Agricola Tor De’ Falchi, Cantine Cardone, Cantine Rivera, Cantine Spelonga, Conti Zecca, Giancarlo Ceci Agrinatura, Giovanni Aiello, Leone de Castris, Masseria Faraona, Michele Calò & Figli, Tormaresca, Torrevento, Varvaglione, Villa Schinosa e Vinicola Palamà.

Il calendario delle attività dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino è ancora ricco di iniziative prima della pausa estiva: con l’arrivo del bel tempo, previste visite didattiche nelle cantine del territorio, mirate alla conoscenza di nuove realtà vitivinicole, nell’ambito di un continuo aggiornamento professionale dei soci. E ad ottobre partenza dei nuovi corsi, aperti a chiunque sia curioso di conoscere l'interessante e vasto mondo enologico, anche senza alcuna esperienza. L'intento è insegnare ad apprezzarne la qualità e i valori culturali, storici e sociali, dandone un giudizio oggettivo e individuando eventuali difetti.

Per informazioni: ONAV BAT (391/1751718 - bat@onav.it - www.facebook.com/onavbat)

(In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà all’interno di Palazzo Filisio Hotel Regia Restaurant.)