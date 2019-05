“La geografia della solitudine – Conversazione sul Don Chisciotte”, è il nuovo appuntamento del ciclo di incontri Conoscere per Cambiare ideato dall’Assessorato alle Culture della Città di Trani.

L’incontro si terrà sabato 1 giugno alle ore 19 presso la biblioteca comunale di Trani. Nell’occasione, Felice Di Lernia, assessore alle culture della città di Trani, dialogherà con Mario Cassanelli, insegnante di filosofia e storia.

In un contesto come quello odierno, così gravido di emergenze critiche e paradossali ad ogni livello, la figura dell'hidalgo Don Chisciotte, sovrano e suddito delle sue realtà mutevoli e spesso sconcertanti, appare fortemente imbevuta di contemporaneità. Non a caso si potrebbe affermare che il profilo moderno della condizione umana, così ricco di conflitti e tensioni, trovi la sua geometria più chiara nel complesso mondo di relazioni che Don Chisciotte costruisce, smonta ed ancora riedifica durante i suoi "viaggi" popolati di personaggi, luoghi, oggetti e situazioni che generano costantemente perplessità, sconcerto, meraviglia: in definitiva, il segno della impossibilità stessa di ancorarsi a visioni universali e definitive degli eventi stessi.