Pescaria apre a Trani: la bontà di sempre, anche in spiaggia.

Pescaria, fast food di pesce nato a Polignano già presente con due sedi a Milano, e con nuovi store in arrivo a Roma e Torino, apre anche a Trani per una sede estiva a pochi passi dal mare, alla Baia dei Pescatori in piazza Marinai d’Italia.

Tante le novità in programma in vista dell’inaugurazione ufficiale del 30 maggio: nel lido attrezzato (in parte anche spiaggia libera) con cabine, ombrelloni e area bar si potranno ordinare i famosi panini dello chef Lucio Mele, tutti i giorni dalle 8 alle 2.

Gli amanti del gelato saranno felicissimi di sapere che Pescaria porterà per la prima volta in puglia il famosissimo gelato artigianale torinese di PEPINO, simbolo della pasticceria fredda italiana.





La Baia dei Pescatori sarà un lido completamente plastic free: da dicembre 2018, infatti, Pescaria ha scelto di rinunciare alla plastica monouso.

Al posto della plastica posate e bicchieri in PLA, materiale derivato dal mais perfettamente simile alla plastica ma in tutto e per tutto biodegradabile e compostabile.

MENU CON PESCE SOSTENIBILE



I fondatori del fast food di pesce, già business success case di Facebook, hanno anche aderito al Sustainable Restaurant Program e ottenuto la certificazione Friend of the Sea che prevede la promozione di buone pratiche di consumo ecosostenibile del prodotto ittico, sostenendo attività di pesca e acquacoltura certificate.

Nel nuovo menu il pesce c’è, ma è sostenibile: un esempio su tutti è il cobia, pesce bianco di altissima qualità allevato in ambienti privi di stress e senza ormoni, coloranti e pesticidi.

Il noto fast food di pesce ha rinunciato alla plastica monouso negli store di Milano (via Solari e via Bonnet), Trani e Polignano (BA), risparmiando circa 5-7 tonnellate di plastica al mese per punto vendita.





Un progetto importante realizzato in collaborazione con DOT – Horeca Solutions, azienda che ha prodotto piatti, posate e bicchieri realizzati in PLA, un materiale derivato dal mais, perfettamente simile alla plastica ma in tutto e per tutto biodegradabile e compostabile. “Per portare avanti questa iniziativa abbiamo deciso di sottrarre il 15% di budget alla comunicazione e al marketing di Pescaria”.





Pescaria e Legambiente condividono la volontà di salvaguardare le spiagge e gli oceani dall’inquinamento da plastica, ricalcando la decisione del Ministero dell’Ambiente di liberarsi dalla plastica monouso e le nuove leggi dell’Unione Europea, mirando a sostenere le iniziative di Legambiente e Greenpeace, da Un mare da Salvare a #BreakFreeFromPlastic.

Ad oggi diversi sono i brand e i locali in Italia che hanno deciso di abbandonare la plastica e utilizzare esclusivamente materiali non dannosi per l’ambiente: una scelta che Pescaria sostiene, con l’obiettivo più grande di ricercare e promuovere pratiche virtuose e soluzioni capaci di contrastare l’uso di plastiche e prodotti inquinanti.





PESCARIA GOES PLASTIC FREE – LIBERI DALLA PLASTICA



Abbandonare la plastica monouso è un atto di amore verso il mare, un atto simbolico potente con un enorme impatto sociale che riguarda tutti i produttori coinvolti nel sistema di vendita e acquisto.

La scelta è il coronamento dell’impegno preso con Legambiente a maggio, quando Pescaria ha aderito e sostenuto gli eventi di Legambiente “Puliamo Polignano” e “Spiagge e Fondali Puliti”, promuovendo una raccolta fondi con il recupero di oltre 100 pneumatici sommersi sul fondale sabbioso di Polignano e, nel mese di Ottobre, organizzando quattro giornate per pulire le spiagge di Polignano, in Puglia, insieme a volontari, cittadini e esponenti di Legambiente.





“Come pescatore e operatore ittico – ha detto Bartolo L’abbate, titolare di una delle storiche pescherie di Polignano, da dove proviene il pesce freschissimo proposto da Pescaria, di cui è co-fondatore – da oggi il mio impegno sarà promuovere la pesca sostenibile. Cercheremo produttori e pescatori in grado di darci condividere questa visione, che non è utopia ma realtà.”





Domingo Iudice, co-fondatore di Pescaria, ha invitato tutti i ristoratori a “collaborare e sposare l’iniziativa, non solo per quanto riguarda la scelta di abbandonare la plastica, ma anche in termini di sostenibilità ittica.







FRIEND OF THE SEA



La collaborazione di Pescaria con Friend of the Sea non si limiterà a questa iniziativa: nei prossimi mesi verranno proposte attività e campagne con l’obiettivo di promuovere buone pratiche di ristorazione a basso o ridotto impatto ambientale, per quanto riguarda sia la riduzione dell’uso della plastica che il consumo sostenibile del prodotto ittico, incoraggiando attività di pesca e acquacoltura sostenibili e certificate.





PROSSIME APERTURE DI PESCARIA

Pescaria aprirà nei prossimi mesi a Torino.



PESCARIA E LEGAMBIENTE, INSIEME PER SALVARE IL MARE

L’inquinamento del mare è un pericolo enorme per l’intero pianeta e un rischio troppo alto, che potrebbe portare ad una drastica diminuzione della produzione di pesce. Nel 2050, in mare, ci sarà più plastica che pesce.

I dati sconcertanti sono quelli dello studio “THE NEW PLASTICS ECONOMY - RETHINKING THE FUTURE OF PLASTICS”, rapporto del 2016 pubblicato dalla fondazione Ellen MacArthur.

Per questo a luglio 2018 Pescaria ha lanciato la sfida di abbandonare la plastica per usare esclusivamente materiali sostenibili e biodegradabili, dismettendo l’uso di bicchieri, forchette e bottiglie usa e getta.





COSA C’È NEL MARE ITALIANO?



620 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia: l’indagine Beach Litter 2018 di Legambiente è stata realizzata in occasione di Spiagge e Fondali Puliti, un’iniziativa a cui anche Pescaria ha aderito, raccogliendo fondi e realizzando il sogno di pulire una parte di fondale sulla costa di Polignano grazie alle operazioni di recupero di oltre 100 pneumatici sommersi sul fondale sabbioso, alla profondità di 12 metri.



Nel mese di Ottobre 2018, invece, Pescaria ha promosso Puliamo Polignano, edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale al mondo: quattro giornate per pulire le spiagge di Polignano insieme a volontari, cittadini e esponenti di Legambiente, in collaborazione con Ferrarelle e Dot Forniture. L’iniziativa è stata seguita e condivisa sui social tramite l’hashtag ufficiale #roadtoplasticfree.

“Cucinare, per noi di Pescaria, è molto più di una professione. È una missione, è il nostro ruolo nella società. Amiamo il mare, e oggi il nostro dovere è difenderlo”.



FRIEND OF THE SEA – SUSTAINABLE SEAFOOD

Friend of the Sea - uno dei principali schemi internazionali per la certificazione di prodotti derivanti sia da attività da pesca, sia da acquacoltura, unico ad essere riconosciuto da enti di accreditamento nazionali come Accredia in Italia – nasce nel 2008 con l’obiettivo di conservare e tutelare l’habitat marino.

Offrire regole chiare, trasparenti e verificabili per tutti gli operatori del settore - tramite l’applicazione dei criteri stabiliti dalla FAO nelle Linee Guida per i prodotti ittici - sono i punti fondamentali dell’ambizioso progetto avviato da Friend of the Sea. L’organizzazione lavora quotidianamente per coinvolgere sempre più operatori (pescherecci, produttori, distribuzione organizzata e ristoranti) al fine di garantire la biodiversità marina e delle specie acquatiche, in un’ottica di preservazione degli habitat marini per le generazioni future.

I prodotti certificati da Friend of the Sea provengono da ogni parte del mondo e includono le specie ittiche più commercializzate, mangimi e prodotti Omega 3 a base di olio di pesce.

Per i consumatori risulta semplice riconoscerli tra gli scaffali o nel banco del fresco in quanto contrassegnati dal marchio rosso e blu con la barca a vela e la scritta Friend of the Sea.

Le attività Friend of the Sea non si fermano qui: per soddisfare la nuova tendenza di ristorazione sostenibile nasce Sustainable Restaurant Program, un progetto per valorizzare e sostenere quei ristoranti che si impegnano a utilizzare prodotti ittici provenienti da specie non sovra sfruttate e in pericolo di estinzione, pescati con metodi selettivi e che garantiscano il rispetto degli equipaggi.

L’iniziativa rappresenta, inoltre, un valido aiuto per i consumatori per compiere scelte consapevoli e per i fornitori – aziende alimentari, della distribuzione e ristorazione - ad adottare comportamenti sostenibili”.

Tutti i ristoranti aderenti al progetto sono visualizzabili in una app dedicata scaricabile gratuitamente che, attraverso un geolocalizzatore, permette di trovare il ristorante più vicino, con l’elenco di specie certificate.