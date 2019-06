AMIU Trani supporta iniziativa pulizia tratto costiero istituto scolastico 10 giugno

AMIU S.p.A. fornirà adeguato supporto all’attività di pulizia del tratto di spiaggia prospiciente l’Istituto scolastico promossa dalla Scuola Secondaria di primo grado Rocca-Bovio-Palumbo in programma lunedì 10 giugno dalle ore 14,00 alle 16,00. L’iniziativa è promossa nell’ambito del PON “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” nel modulo “A sea of turtles. La manifestazione vedrà il coinvolgimento di circa 25 alunni accompagnati fattivamente da una rappresentanza di docenti e genitori. AMIU metterà a disposizione le attrezzature necessarie per consentire la raccolta dei rifiuti e procederà al ritiro dei rifiuti una volta terminata l’iniziativa.

“Abbiamo accolto volentieri l’invito del Dirigente Scolastico prof. Antonio De Salvia – dichiara l’Ing. Gaetano Nacci a nome di AMIU S.p.A. – perché riteniamo fondamentale la collaborazione del mondo della scuola per inculcare nei giovani una piena responsabilità a preservare il territorio e tutto ciò che ci circonda e soprattutto per diffondere una più consapevole cultura ambientale”.