Solennità del Corpus Domini. L’orario delle messe a carattere cittadino

Domenica 23 giugno 2019, Solennità del Corpus Domini, in serata, nelle parrocchie dei sette centri che compongono la diocesi non saranno celebrate messe, in quanto sono previste concelebrazioni unitarie cittadine secondo il seguente programma:

Trani, Cattedrale, ore 19.00, Concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo. Seguirà la processione eucaristica che si concluderà con la benedizione eucaristica sempre in Cattedrale;

Barletta, Concattedrale Santa Maria Maggiore, ore 19.30, Concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Filippo Salvo, Vicario Episcopale. Seguirà la processione eucaristica che si concluderà con la benedizione eucaristica nella Concattedrale;

Bisceglie, Chiesa di San Giuseppe della Casa della Divina Provvidenza, ore 19.00, Concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Franco Lorusso, Vicario Episcopale. Seguirà la processione eucaristica che si concluderà con la benedizione eucaristica nella Concattedrale;

Corato, Piazza Cesare Battisti, ore 19.00, Concelebrazione eucaristica presieduta da Don Peppino Lobascio, Vicario Episcopale. Seguirà la processione eucaristica per il Corso che si concluderà con la benedizione eucaristica sempre in Piazza Cesare Battisti;

Margherita di Savoia, Belvedere (Lungomare Cristoforo Colombo), ore 19.00, Concelebrazione eucaristica presieduta dal Don Michele Schiavone. Seguirà la processione eucaristica che si concluderà con la benedizione eucaristica nella Chiesa del SS. Salvatore;

San Ferdinando di Puglia, Via Togliatti ore 19.30, Concelebrazione eucaristica presieduta da Don Ruggiero Lattanzio, parroco della Parrocchia Sacro Cuore. Seguirà la processione eucaristica che si concluderà con la benedizione eucaristica nella Chiesa Madre;

Trinitapoli, Parrocchia BMV di Loreto, ore 18.30, S. Messa presieduta da Mons. Giuseppe Pavone, Vicario Generale. Seguirà la processione eucaristica che si concluderà con la benedizione eucaristica presso la medesima Chiesa Madre.

Corpus Domini: Espressione latina, “Corpo del Signore”. E’ la festività che la Chiesa cattolica festeggia il giovedì dopo la festa della SS. Trinità, per solennizzare in modo del tutto particolare l’Eucaristia; dopo il Vaticano II è denominata ‘Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo’. La festa, introdotta da Papa Urbano IV nel 1264, dopo il miracolo di Bolsena, fu confermata da Clemente V nel 1314. Dal XV secolo, anche a seguito delle indulgenze speciali elargite dai Papi Martino V ed Eugenio IV, si diffuse in tutta la Chiesa l’usanza della processione del Corpus Domini. In Italia, con l’abolizione delle feste infrasettimanali, la festività viene celebrata la domenica successiva.