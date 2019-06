Forme fashion green: riparte da Trani l’appuntamento tra moda e ambiente

Torna l’estate e torna l’appuntamento con la moda e la sostenibilità ambientale. In due parole: Fashion Green.

L’evento è ideato e organizzato dall’associazione FORME, guidata da Elena Brulli, che ormai da anni opera tra Puglia e Basilicata nel nome della bellezza, del made in Italy e della valorizzazione del territorio.

La prima data da segnare in calendario per l’estate 2019 sarà quella del prossimo 22 giugno, quando l’evento ripartirà da Trani. Nella suggestiva location all’ombra della Cattedrale, sfileranno due ‘veterani’ di questo appuntamento: Emilio Ricci e Mimmo Burdi, che presenteranno rispettivamente una linea basica con un nuovo tessuto, frutto di una recente ricerca e sperimentazione, e preziosi e originali gioielli. Ancora: Dalila Palumbo presenterà le borse in legno dipinte a mano; Pietro Paradiso presenterà la sua nuova collezione di abiti in puro cotone e seta; Esecuzione Verde, oltre ad occuparsi della scenografia green, presenterà i cappelli di fiori; l’hair show sarà affidato alla NewApamf , l’Accademia professionale di hair style e make up; presente anche la Sposa Etica (una novità) di una stilista di Lecce, Dolores Mauro, insegnante oltre tutto presso la Calcagnile Academy , luogo di ricerca e di esplorazione artistica per l’alta formazione post laurea e post diploma per studenti che arrivano da tutte le parti del mondo e che ricoprono, oggi, ruoli significativi all’interno di case di moda quali Versace, Valentino, Gucci, Blue Marine, Alberta Ferretti.

Sarà presente alla serata la titolare dell'accademia Rosanna Calcagnile che parteciperà al consueto talk assieme al sindaco di Trani Amedeo Bottaro, all'assessore all'Ambiente Michele Di Gregorio, al direttore del dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio Aldo Patruno.

Nel corso della serata sarà assegnato il Premio ‘Forme Green’’ che l’anno scorso andò all’associazione Amici del Mare per la sua attività di pulizia del fondale marino.

Padrone di casa dell’evento sarà il presentatore Angelo Contaldo, una guida ormai consolidata per questa e per altre iniziative di respiro nazionale. Le coreografie saranno affidate ad Emily Nicole Di Serio.

L’evento è sostenuto in parte dalla città di Trani e dalla Regione Puglia, in particolare dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dal Dipartimento Agroalimentare ed è patrocinato dalla Presidenza della Regione Puglia ed ai numerosi Sponsor.