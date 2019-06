Il Festival del tango di Trani va in tour. Anche Bisceglie ballerà a ritmo binario.

È tango mania! Il Festival del Tango di Trani, organizzato dall’Associazione culturale Inmovimento, va in tour. Nell'ambito di “Bisceglie sull'onda”, il cartellone estivo del comune di Bisceglie, domenica 23 giugno il fascino della milonga animerà uno degli scenari più suggestivi di Bisceglie, il Teatro del Mediterraneo, con l’accompagnamento del musicalizador TJ (tango jockey ndr) Unconventional tango che farà ballare per tutta la notte in riva al mare gli appassionati tangueri e gli estimatori di questa danza. L’odore intenso del mare, le luci delle lampare e l’atmosfera sognante culleranno i tangheri nelle loro evoluzioni seducenti.

Un appuntamento che gode dei patrocini del Comune di Bisceglie, Regione Puglia, Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia, Ufficio culturale Casa Argentina, Fundacion Astor Piazzolla e PiiiL Cultura Puglia 365, a cui gli amanti di questo ballo sensuale potranno accedere gratuitamente a partire dalle ore 20,00.

La voglia di tango esce dalle sale da ballo e invade così anche altri spettacolari luoghi del nord barese.

Una testimonianza di quanto il tango sia popolare e quanta attenzione e passione ci sia in tutta la Puglia per questa danza.

Trani si appresta tra pochi giorni a divenire la capitale mondiale del tango. Il Festival del Tango di Trani, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi sette anni in termini di qualità e di presenze, fa convenire nella nostra regione appassionati, professionisti e media da tutto il mondo. L’attesa cresce per la VII edizione del Festival (in programma dal’11 al 14 luglio 2019), sotto l’egida artistica della leggenda del tango, Miguel Angel Zotto.