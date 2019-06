La Comunità Oasi2 ospita la rassegna teatrale Terre Promesse

Dal 26 al 30 giugno tra Barletta e Trani la rassegna/esperienza del Teatro dei Borgia nei luoghi di accoglienza e cura della Comunità Oasi2 San Francesco Onlus

“Ancora una volta il Teatro dei Borgia esplora le possibilità delle arti sceniche attraverso la rottura delle convenzioni formali e offre un punto di vista sul contemporaneo molto particolare, coinvolgendo gli spettatori in un Festival itinerante che tocca le corde dei sentimenti, della sensibilità, della solidarietà, dell’umanità, portando gli spettacoli – e il pubblico – nei luoghi dove la vita pulsa più forte, quelli dedicati alle persone più fragili della nostra società”.

Gianpiero Borgia ed Elena Cotugno, Direttori Artistici di “Terre Promesse” spiegano il loro nuovo progetto, in programma dal 26 al 30 giugno fra Barletta e Trani, organizzato da TB in collaborazione con il Comune di Barletta e Comunità Oasi2 San Francesco ONLUS, realizzato nell’ambito del Progetto Vita Site, con il sostegno dell’Unione Europea, del Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia e dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali – Avviso Pubblico per presentare Iniziative Progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le Residenze Artistiche.

“Esistenze apparentemente distanti si incrociano – dice Gianpiero Borgia – grazie all’azione magnetica ed empatica del teatro e dell’arte che spagina ogni idea di centro e di margine. Lo spostamento, il viaggio sebbene breve, diviene un ponte che unisce mondi diversi creando sperimentazioni e conoscenze uniche e fondamentali per la crescita umana e artistica estendendo gli orizzonti attraverso un coinvolgimento che chiama in causa organizzatori, spettatori e attori. Gli stessi artisti che parteciperanno al festival, esibendosi nei luoghi di Terre Promesse, acquisiranno nuove competenze e nuove sensazioni utili per la loro esperienza e per i loro futuri progetti”.

L’idea del Teatro dei Borgia ha trovato piena approvazione da parte della Comunità Oasi2 San Francesco, una ONLUS nata a Trani nel 1986, finalizzata, nei suoi numerosi interventi, a favorire il benessere individuale e collettivo, tutelando e promuovendo il diritto alla salute, alla libertà, al lavoro, alla partecipazione, alla cittadinanza, contrastando ogni forma di discriminazione ed esclusione.

Le strutture coinvolte nel festival sono:

1) Il Centro Diurno Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale Villa Nappi di Trani che accoglie, per alcune ore della giornata e in un ambiente protetto, anziani con una compromissione parziale dell’autosufficienza derivante da malattia di Alzheimer e da altre demenze correlate, e offre cura e riabilitazione cognitiva.

2) La Comunità Terapeutica Controvento di Trani per il trattamento delle dipendenze patologiche (in particolare da sostanze, da alcol e da gioco d’azzardo).

3) Il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (ex Sprar). Ubicato a Barletta in Via Canosa è costituito dalla rete degli Enti Locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo.

La rassegna/esperienza di “Terre Promesse” parte mercoledì 26 giugno alle ore 21.30 con uno spaccato teatrale nel corso della Giornata del Volontario in programma alla Mensa della Caritas al Parco dei Salici con lo spettacolo “La ridiculosa commedia” della Compagnia I Nuovi Scalzi.

Dal 27 al 30 giugno fra Barletta e Trani due gli spettacoli in calendario (ore 19.30 e 21.30) proposti dagli attori – registi Emanuele Arrigazzi, Raffaella Giancipoli, Gianni Ciardo, dal Teatro delle Forche, con le incursioni coreografiche di Stefania D’Onofrio e il DJ Set di Papaceccio MMC.

Gli spettatori potranno raggiungere i luoghi di “Terre Promesse” con una navetta gratuita che partirà dal Teatro Curci di Barletta alle ore 19.00.

Singolo spettacolo 10euro; biglietto giornaliero 2 spettacoli 15euro; abbonamento 50euro. Per info 320 7408125 www.teatrodeiborgia.it