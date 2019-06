Concorsi AMIU Trani, Ing. Nacci replica a consigliera comunale Anna Barresi

“«Ognun col proprio cuor l’altrui misura!». È la prima e unica frase che viene in mente – commenta l’Amministratore Unico di AMIU Ing. Gaetano Nacci – leggendo il contenuto della lettera aperta che la consigliera comunale Anna Barresi mi ha indirizzato in data 23 giugno sulle prossime assunzioni di AMIU lamentando il rischio di omissioni e richiamando l’attenzione sulla necessità di procedure trasparenti. Il tutto mentre sul sito AMIU erano disponibili già dal 22 giugno gli avvisi pubblici con riferimento alle prossime assunzioni. Il comunicato di Barresi, oltre che goffamente intempestivo, è evidentemente figlio di una ricerca di comportamenti torbidi assolutamente estranei al mio modo di agire e pensare. Visto che, nel giro di poco tempo, questa è la seconda occasione in cui mi vedo costretto a replicare a suoi interventi inutilmente polemici e pruriginosi invito la consigliera comunale Barresi a cambiare registro: ciò è condizione fortemente auspicabile per continuare ad avere una forma di sereno confronto sulle tematiche di pubblico interesse”.

AMIU Trani ha pubblicato in data 22 giugno 2019 sul proprio sito aziendale consultabile all’indirizzo www.amiutrani.it n. 14 avvisi integrali per selezioni di personale a tempo indeterminato.

Nel dettaglio si tratta di avvisi di selezione pubblica per i seguenti profili professionali: 1° livello (14 posti), 2° livello (1 posto), 3° livello (7 posti), 4° livello (5 posti), 5° livello area amministrativa (eventuale assunzione), 5° livello area tecnica (1 posto), 6° livello area amministrativa (eventuale assunzione), 6° livello area tecnica (eventuale assunzione), 7° livello area amministrativa (eventuale assunzione), 7° livello area tecnica (eventuale assunzione), 8° livello area amministrativa (eventuale assunzione), 8° livello area tecnica (eventuale assunzione), livello quadro area amministrativa (eventuale assunzione), livello quadro area tecnica (eventuale assunzione).

È possibile consultare e scaricare i bandi, con tutte le informazioni, sul sito aziendale nella sezione “Società Trasparente - Selezione del Personale”. Inoltre si evidenzia che la presentazione delle domande di partecipazione potrà iniziare dalla data di pubblicazione dell’apposito “avviso” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia che sarà indicata sul sito www.amiutrani.it.

Ufficio Stampa AMIU SpA